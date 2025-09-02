Vertice Cina-Russia-India: analisi di Gramaglia e Pasquino

Oggi in primo piano l’analisi degli esiti del vertice in Cina. Pechino con la Russia e l’India si dicono “pronti alla nuova governance globale anche sulla tecnologia”. Abbiamo raccolto i commenti di Giampiero Gramaglia: “Una reazione a Trump” e di Gianfranco Pasquino: “Attori del disordine”.

Mentre, sul sito sessista Phica.net vanno avanti le indagini su un 45enne italiano, residente a Firenze: sarebbe lui l’amministratore del sito, online dal 2005 e “oscurato” pochi giorni fa.

Infine, sulla sicurezza aerea in Europa. Dopo l’episodio che ha coinvolto il volo su cui viaggiava la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il Governo italiano valuta di limitare la tracciabilità e l’esposizione pubblica dei voli istituzionali.

