Verso la fine delle bollette in Tutele Graduali: cosa succederà ai consumatori?

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Il Servizio a Tutele Graduali (STG) è il regime transitorio istituito da luglio 2024, a seguito della fine del mercato di maggior tutela dell’energia elettrica. Questo sistema, che serve circa 3 milioni di utenze, si avvia verso la sua naturale conclusione: da aprile 2027, infatti, continuerà a esistere solo come servizio di ultima istanza e verrà completato il processo di liberalizzazione del mercato elettrico. Per chi attualmente è servito in questo regime, i prossimi mesi saranno quindi cruciali per la scelta del fornitore e dell’offerta su cui fare affidamento dal prossimo anno. Il punto da cui partire è il confronto delle offerte luce presenti sul mercato libero: basta fare una ricerca veloce su SOStariffe.it per verificare le soluzioni più competitive proposte dai fornitori partner del comparatore.

Si avvia alla conclusione il regime transitorio STG

Il Servizio a Tutele Graduali è stato introdotto da luglio 2024 con l’obiettivo di accompagnare i clienti domestici non vulnerabili nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero. Sin dall’inizio ha avuto un carattere temporaneo: è stato istituito con l’obiettivo di rimanere in vigore per un periodo limitato e con condizioni economiche definite attraverso procedure concorsuali.

La fine del Servizio a Tutele Graduali rappresenta l’ultimo passaggio del percorso di superamento della maggior tutela per i clienti non vulnerabili: dal 1° aprile 2027, infatti, gli utenti attualmente serviti nell’ambito del STG dovranno entrare nel mercato libero. L’unica eccezione è rappresentata dai clienti che rientrano nella categoria dei vulnerabili, che possono richiedere il rientro nel regime di maggior tutela.

Il cambiamento riguarderà circa 3 milioni di consumatori che, dopo aver beneficiato per un periodo delle condizioni del servizio transitorio, si troveranno a dover scegliere tra le diverse offerte commerciali disponibili sul mercato.

Attenzione alle comunicazioni in arrivo dai fornitori

I clienti serviti nel Servizio a Tutele Graduali sono stati assegnati automaticamente ai fornitori che sono risultati vincitori delle aste territoriali organizzate al momento della fine del mercato tutelato. I fornitori assegnatari delle utenze ora devono comunicare ai propri clienti cosa succederà nei prossimi mesi.

Tra settembre e dicembre i fornitori del STG devono inviare agli utenti una comunicazione che li informa della cessazione del servizio il 31 marzo 2027. Entro dicembre, invece, devono inviare una proposta commerciale, valida dal 1° aprile 2027. L’offerta, con condizioni contrattuali ed economiche proprie del mercato libero, deve avere una durata minima di 12 mesi.

Tra gennaio e marzo 2027, poi, è previsto l’invio di una seconda comunicazione che ricorda l’imminente conclusione del Servizio a Tutele Graduali e riepiloga le condizioni dell’offerta proposta.

Cosa succede ai consumatori che non fanno alcuna scelta?

I clienti che rientrano nel regime transitorio STG sono coloro che non hanno espresso una scelta dopo la fine del mercato tutelato. Attualmente i regimi in vigore sono tre:

Il mercato tutelato , riservato ai clienti vulnerabili;

, riservato ai clienti vulnerabili; Il Servizio a Tutele Graduali , creato per accompagnare i clienti non vulnerabili verso il mercato libero;

, creato per accompagnare i clienti non vulnerabili verso il mercato libero; Il mercato libero.

Se, entro il 31 marzo 2027, gli utenti serviti nel STG non faranno alcuna scelta, continueranno a essere serviti dal fornitore assegnatario alle condizioni proposte dallo stesso. In ogni caso, la fornitura rimarrà sempre attiva e l’elettricità sarà fornita senza interruzioni.

Confrontare le offerte per alleggerire le bollette

Il Servizio a Tutele Graduali è un regime transitorio che prevede l’applicazione di una tariffa luce indicizzata in base all’andamento del PUN e di una componente di commercializzazione che, in base ai risultati delle aste, di fatto ha creato uno sconto sul prezzo applicato in bolletta (di circa 73 euro all’anno).

In questi anni il Servizio a Tutele Graduali ha rappresentato per molti consumatori un’importante opportunità di risparmio. Con il passaggio alle nuove condizioni del mercato libero, diventa essenziale confrontare le proposte tariffarie per verificare se questo vantaggio può essere mantenuto.

Per individuare le offerte più convenienti si può usare il comparatore di SOStariffe.it e controllare le condizioni economiche delle migliori offerte luce del mercato libero, da confrontare con l’offerta predisposta dal proprio fornitore.

Dal momento che è già nota la data in cui cesserà di esistere il Servizio a Tutele Graduali, è importante non aspettare l’ultimo momento e iniziare subito a valutare le alternative disponibili.

Confrontare per tempo l’offerta proposta dal fornitore con le altre soluzioni del mercato libero permette di verificare l’effettiva convenienza delle condizioni economiche applicate e di arrivare alla scadenza del servizio con un’idea consapevole. Oltre a verificare il tipo di tariffa – a prezzo fisso oppure variabile – è necessario tener conto anche di altri elementi come la durata dell’offerta, l’ammontare delle spese fisse e le condizioni di rinnovo.

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