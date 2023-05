Verso ComoLake 2023, ‘la Cernobbio del digitale’

La nostra prima pagina.

“ComoLake2023 – Next Generation Innovations” è il nome della 1^ edizione dell’Expo Conference organizzata con il patrocinio del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’evento si terrà nei giorni 5-6-7 ottobre a villa Erba, a Cernobbio. Ecco i 5 temi chiave.

Crisi Tlc. L’intervista a Umberto De Julio: “Non bisogna perdere la fiducia, ma non possiamo restare inerti ad aspettare qualche intervento esterno. Il Governo intervenga”.

Infine, Champions League: a Sky in esclusiva i diritti per il triennio 2024/2027.

