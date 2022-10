Un laboratorio governativo nel Maryland prevede di rendere il ceppo circolante del vaiolo delle scimmie più letale in una ricerca altamente controversa sui topi. Interrotto cavo internet in Francia, impatto sulla connettività verso Europa, Asia, Stati Uniti e in altre parti del mondo.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

L’élite americana è in combutta con Kiev e l’SBU per intromettersi nelle prossime elezioni politiche di midterm

Politico, considerato una fonte affidabile per gli affari interni americani, ha riferito il 17 ottobre che le speranze dei Democratici per le elezioni di midterm stanno svanendo, mentre l’opposizione repubblicana continua a guadagnare consensi. È normale che il partito al governo non riesca a ottenere risultati soddisfacenti tra un ciclo di elezioni presidenziali e l’altro, ma questa volta la dinamica sembra essere guidata dalla crescente rabbia degli elettori nei confronti dell’amministrazione Biden per aver elargito decine di miliardi all’Ucraina a scapito dell’investimento di questa ingente somma per migliorare la vita della propria popolazione.

Fonte: https://www.ideeazione.com/lelite-americana-e-in-combutta-con-kiev-e-lsbu-per-intromettersi-nelle-prossime-elezioni-midterms/

__________

Danneggiato cavo internet nel Sud della Francia, impatto serio sulla connettività tra Europa, Asia e USA

“Secondo quanto riferito, un importante cavo Internet nel sud della Francia è stato interrotto mercoledì notte, provocando problemi di Internet in tutto il mondo – ed è avvenuto poche ore all’interno di un “grave incidente” che ha lasciato i residenti delle isole Shetland al largo delle coste scozzesi senza connettività a seguito di danni ad un cavo sottomarino. Secondo la società di sicurezza cloud Zscaler Trust, il danno al cavo in Francia ha avuto un impatto sulla connettività verso Europa, Asia, Stati Uniti e potenzialmente altre parti del mondo“.

Fonte: https://www.express.co.uk/news/science/1685813/france-marseille-cable-shetland-internet-zscaler-trust

___________

Laboratorio governativo nel Maryland prevede di rendere il ceppo circolante del vaiolo delle scimmie più letale

Un laboratorio governativo nel Maryland prevede di rendere il ceppo circolante del vaiolo delle scimmie più letale in una ricerca altamente controversa sui topi. Il team vuole equipaggiare il clade dominante – che causa principalmente eruzioni cutanee e sintomi simil-influenzali – con i geni di un altro ceppo che causa gravi malattie. Sperano che l’esperimento rivelerà come diversi geni rendano il vaiolo delle scimmie più mortale e stimolino lo sviluppo di farmaci e vaccini migliori per l’uomo. Arriva solo una settimana dopo che DailyMail.com ha rivelato che un esperimento simile che coinvolge un ceppo ibrido di Covid è stato condotto alla Boston University.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11349241/Lab-Maryland-plans-create-hybrid-monkeypox-strain-contagious-lethal.html