“Ursula, pagali tu!”, dieci stati si ribellano ai mega acquisti UE di vaccini Covid

A quanto riporta Euractiv, “Bulgaria, Croazia, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia hanno espresso le loro richieste in una lettera indirizzata al commissario europeo alla Salute, Stella Kyriakides“.

“I dieci evidenziano un “significativo surplus” di vaccini. Traduzione: si sono accorti che 4,2 miliardi di dosi per 477 milioni di abitanti sono un filino esagerati. […] Questo sembra suggerire – nella lettera non è scritto – che la Commissione Europea si sia tenuta consapevolmente abbondante nello spendere i soldi degli Stati membri in dosi di vaccino anti Covid e che davvero abbia pensato a dieci dosi a testa. E allora perché all’inizio parlavano sempre e solo di due dosi?“.

Fonte: https://www.euractiv.com/section/coronavirus/news/10-eu-countries-call-for-more-flexibility-in-vaccine-contracts/

___________