VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Auto green. Il carburante non fossile sarà un salasso: 200 euro per un pieno con l’e-fuel, 133 euro con il Biodisel

Le auto green che ci vuole imporre l’Europa sono un salasso, anche con i carburanti alternativi, non solo per l’elettrico. Vediamoli assieme. Biodiesel: 1,914 euro al litro. Costo di un pieno da 70 litri circa 133 euro (a prezzi di distribuzione attuali) E fuel: 3 euro al litro. Costo di un pieno da 70 litri circa 210 euro (a stime attuali) Martedì 28 marzo il Consiglio europeo ha riunito i ministri dell’Energia degli stati membri e ha approvato il regolamento che dal 2035 vieta l’immatricolazione nei paesi dell’Unione di veicoli alimentati a benzina o diesel. Tuttavia, i veicoli con motori…

Fonte: https://presskit.it/2023/04/02/auto-green-carburante-non-fossile-sara-un-salasso-200-euro-un-pieno-le-fuel-133-euro-biodisel/

La banca centrale russa rivela come si è preparata alle sanzioni occidentali

La Bank of Russia si stava preparando a un’escalation di sanzioni occidentali fin dal 2014 e stava rafforzando i fondi aggiuntivi come copertura contro future restrizioni alle sue riserve di valuta estera, ha rivelato mercoledì l’autorità di regolamentazione.

In presenza di “crescenti rischi geopolitici”, la banca centrale ha aumentato gli investimenti in attività “che non possono essere bloccate da nazioni ostili” e ha trasferito parte delle sue riserve in oro, yuan cinese e valuta estera in contanti, ha annunciato il regolatore nel suo rapporto annuale.

La banca centrale è riuscita a immagazzinare miliardi di dollari importati “in volumi limitati dalle capacità logistiche”, si legge nel rapporto, senza specificare l’ammontare dei fondi accumulati. Riserve alternative in dollari e lingotti d’oro sono state accumulate nei caveau della Banca di Russia.

È stato impossibile abbandonare le riserve in dollari ed euro, poiché queste valute sono utilizzate per i regolamenti nel commercio internazionale e nel settore finanziario nazionale, ha aggiunto la banca centrale.

Fonte: https://swentr.site/business/573870-russia-central-bank-alternative-forex-reserves/

Lo sperma dei non vaccinati sarà il bitcoin del futuro

Il miliardario cinese Guo Wengui, il cui esilio dorato negli Usa è stato da poco interrotto da un arresto per presunta frode, intende organizzare un’asta su internet per fare scorta di quello che, giurano i seguaci del movimento del “sangue puro”, è destinato a diventare “il Bitcoin del futuro”.

Fonte: https://www.agi.it/estero/news/2023-03-31/sperma_non_vaccinato_covid_asta-20767526/