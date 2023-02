Nessun aiuto alla Siria, i Capi di Governo occidentali non hanno mostrato nessuna solidarietà con il popolo siriano colpito dal tremendo sisma. In Italia mancano i medici e con il tempo la carenza di personale andrà aumentando, cresce l’offerta dei privati e il ruolo dei “medici somministrati”, meno preparati dei colleghi pubblici.

Unione Europea e Nato impediscono di aiutare la popolazione siriana colpita dal terremoto

I capi di governi occidentali non hanno mostrato un minimo di solidarietà, neanche un telegramma, alla presidenza della repubblica siriana. L’occidente è assente. Gli stati “canaglia”, Russia, Cina, Cuba, Venezuela, Iran, al contrario, sono stati subito in prima linea per aiutare Damasco.

Ci sono sempre meno medici in Italia

Quando il Sistema sanitario nazionale si trova in una condizione di carenza di personale si rivolge a cooperative e/o a società di servizio che forniscono anche medici.

I medici così “somministrati“ – si tratta di una vera e propria “somministrazione lavoro” – non sono obbligati a possedere tutti i requisiti che vengono richiesti ai professionisti assunti direttamente dal Ssn, in linea con stringenti direttive europee sulla formazione che l’Italia è obbligata a rispettare. Neanche dei medici cubani assunti dalla regione Calabria per sopperire alla carenza di personale conosciamo il percorso formativo.

Le regioni non possono assumere personale per il tetto di spesa imposto dalla legge, ma possono acquistare beni e servizi. E in questi beni rientrano anche medici e infermieri che costano allo Stato molto di più perché tocca considerare anche il costo dell’intermediazione.

