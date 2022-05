Vero o Falso. Ucraina: a Mariupol è allarme colera secondo l’Oms

Allarme colera a Mariupol, in Ucraina. A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell’Oms, Dorit Nitsan. La Cina è seriamente preoccupata per le ricerche biologiche militari USA in Ucraina. Il mondo può ospitare al massimo 2 miliardi di persone. I servizi segreti tedeschi modificano 17 mila voci su Wikipedia.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

La Cina preoccupata per le ricerche biologiche militari USA in Ucraina

l 13 maggio 2022 la Federazione di Russia ha presentato al Consiglio di Sicurezza nuovi documenti relativi ai programmi di ricerca militare condotti dagli Stati Uniti in Ucraina.

I documenti sequestrati dalla Russia dimostrano che quattro giganti dell’industria farmaceutica, i laboratori Pfizer, Moderna, Merck e Gilead, partecipavano alla sperimentazione.

Gli ambasciatori dei Paesi membri della Nato hanno negato le accuse russe, definendole cattiva informazione.

L’ambasciatore cinese Dai Bing ha invece dichiarato che si tratta di elementi spaventosi che dovrebbero suscitare la preoccupazione dell’intera comunità internazionale.

Fonte: https://www.voltairenet.org/article216885.html

__________

Il mondo può ospitare al massimo 2 miliardi di persone

Depopolamento. Dennis Meadows (Club di Roma): “Spero che possa accadere in modo civile e pacifico ma pacifico non vuol dire che tutti saranno felici. Il mondo può ospitare 1 miliardo di persone (forse 2), dipende da quanta libertà e da quanto consumo vogliamo avere. Farlo attraverso una Dittatura Intelligente non è fattibile, perché non sono mai state intelligenti”.

Fonte: https://rumble.com/v14uz0z-depopulation-i-hope-it-can-occur-in-a-civil-manner-club-of-romes-dennis-mea.html

_______________

Un servizio segreto tedesco ha fatto 17 mila modifiche su Wikipedia

Il Frankfurter Allgemeine Zeitung ha rivelato che l’Ufficio federale per la sicurezza dell’informazione (BSI) che controlla sia i dati internet dei servizi segreti esterni (BND, Servizio Federale per la Sicurezza dell’Informazione) che dei servizi interni (Bundesamt für Verfassungsschutz BfV) ha fatto 17 mila modifiche su Wikipedia.

Fonte: https://www.oval.media/it/un-servizio-segreto-tedesco-ha-fatto-17-mila-modifiche-su-wikipedia/

_______________

Ucraina, Oms: allarme colera a Mariupol

Allarme colera a Mariupol, in Ucraina. A lanciarlo è la direttrice regionale per le emergenze dell’Oms, Dorit Nitsan, citata dall’agenzia ucraina Unian. “Riceviamo informazioni da organizzazioni non governative che le acque reflue sono mescolate con l’acqua potabile. Questo minaccia la diffusione di molte malattie, in particolare il colera. Ci stiamo preparando con una campagna di vaccinazione”, ha detto Nitsan.

Fonte: https://www.imolaoggi.it/2022/05/17/ucraina-oms-allarme-colera-a-mariupol/