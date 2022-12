Vero o Falso. Tutto pronto per lo Stato di sorveglianza globale

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Un pianeta sotto sorveglianza tecnologica

“Reti a strascico per geofencing . Centri di fusione. Dispositivi intelligenti. Valutazioni della minaccia comportamentale. Liste di controllo del terrore. Riconoscimento facciale. Linee di spionaggio. Scanner biometrici. Pre-crimine. Database del DNA. Estrazione dei dati. Tecnologia precognitiva. App di tracciamento dei contatti. Questo è un mondo in cui le persone sono monitorate, sorvegliate, spiate e tracciate in più di 20 modi diversi sia del governo che delle aziende“.

Fonte: https://off-guardian.org/2022/12/16/youd-better-watch-out-the-surveillance-state-is-making-a-list-and-youre-on-it/

____

Pandemia, l’OMS pronto a censurare la disinformazione

I membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), un’agenzia internazionale per la salute pubblica non eletta, si stanno riunendo per esaminare una bozza di trattato internazionale sulla pandemia che conferirà all’OMS nuovi poteri per “combattere la falsa e fuorviante disinformazione” e sarà giuridicamente vincolante ai sensi del diritto.

Fonte: https://www.vocidallastrada.org/2022/12/trattato-internazionale-sulle-pandemie.html?m=1

____

5G, quali pericoli per la salute? Nuovo studio

L’esposizione alle frequenze radio all’interno della gamma 5G provoca depressione, secondo un nuovo studio.



“quando i topi sono stati esposti a un campo di radiofrequenza (“RF”) di 4,9 GHz – una delle frequenze di lavoro della comunicazione 5G – l’esposizione ha indotto un comportamento simile alla depressione”

Fonte: https://expose-news.com/2022/12/11/exposure-to-radio-frequencies-causes-depression/