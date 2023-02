Secondo l'Istituto di Sismologia di Damasco, il lampo blu visto in Turchia e nel nord della Siria appena prima del terremoto non corrisponde ad alcuna osservazione precedente. La startup statunitense Synchron, finanziata anche da Bill Gates e Jeff Bezos, sta testando tecnologie basate sui controlli mentali sugli esseri umani.

Avete mai provato a chiedere a vostri amici e conoscenti cosa sanno dei Twitter Files, che i fact checkers stanno cercando di screditare?

Provate e vi accorgerete che quasi nessuno ne ha mai sentito parlare.

Eppure, si tratta di documentazione ufficiale, emersa pubblicamente, che mette in luce scandali di proporzioni bibliche, che un tempo avrebbero scatenato crisi politiche e mandato in galera molte persone.

Tutto spiegato nel video di Andrea Lombardi sulla compressione della libertà di espressione.

___________

Cellule ‘immortalizzate’ e tumori

” Per far crescere le colture cellulari a velocità sufficientemente elevate da alimentare un’azienda, diverse aziende, tra cui le Tre Grandi, stanno tranquillamente utilizzando quelle che vengono chiamate cellule immortalizzate, qualcosa che la maggior parte delle persone non ha mai mangiato intenzionalmente. Le cellule immortalizzate sono un punto fermo della ricerca medica, ma sono, tecnicamente parlando, precancerose e possono essere, in alcuni casi, completamente cancerose.

Non preoccuparti: eminenti ricercatori sul cancro dicono a Bloomberg Businessweek che poiché le cellule non sono umane, è praticamente impossibile per le persone che le mangiano contrarre il cancro da esse, o per le cellule precancerose o cancerose di replicarsi all’interno delle persone”.

Fonte: https://www.bloomberg.com/news/features/2023-02-07/lab-grown-meat-has-bigger-challenges-than-the-fda

___________

Bill Gates e l’allarme bioterrorismo

Bill Gates rivela la prossima grande minaccia per l’umanità… e l’Interpol è d’accordo con lui! Entrambi sono preoccupati per il bioterrorismo Negli ultimi anni, e soprattutto con la pandemia di coronavirus, Bill Gates si è guadagnato la reputazione di prevedere il modo in cui il nostro mondo continuerà a cambiare. Ha messo in guardia la società dai rischi di una grande pandemia, quindi vale sempre la pena di prestare attenzione ai suoi pensieri sulle minacce del futuro.

Fonte: https://www.marca.com/en/lifestyle/world-news/2023/02/18/63f11699e2704e6f038b45f6.html

__________

Costretti ad acquistare vaccini

“Stati costretti ad acquistare vaccini da Big Pharma/ Schillaci: “Spreco inspiegabile” Alcuni Stati membri dell’Unione europea non vogliono più acquistare i vaccini Covid, c’è chi vuole comprarne meno, ma sono costretti ad acquistarli. Il problema è che la Commissione Ue ha firmato contratti capestro, quindi le aziende farmaceutiche si rifiutano di ridurre le consegne e rinunciare agli introiti”

Fonte: https://www.ilsussidiario.net/news/stati-costretti-ad-acquistare-vaccini-da-big-pharma-schillaci-spreco-inspiegabile/2492914/

_______

Controllo della mente

La startup statunitense Synchron sta testando tecnologie basate sui controlli mentali sugli esseri umani. L’implanto Synchron Switch, inserito nei vasi sanguigni, consente ai pazienti di controllare la mente umana tramite la tecnologia. Dalla loro partecipazione all’ultimo round di finanziamento da 75 milioni di dollari, i fondi di Gates e Bezos hanno permesso alla Synchron di ottenere una certificazione dalla FDA e di condurre uno studio di fattibilità su sei pazienti. Attualmente, la Synchron non ha ancora ricavi e non si può dire quanto costerà tutto questo iter.

Fonte: https://www.cnbc.com/2023/02/18/synchron-backed-by-bezos-and-gates-tests-brain-computer-interface.html

_________

Terremoto in Turchia e Siria, ma è naturale?

Secondo l’Istituto di Sismologia di Damasco, il lampo blu visto in Turchia e nel nord della Siria appena prima del terremoto non corrisponde ad alcuna osservazione precedente. Si tratta di un fenomeno che rafforza l’ipotesi che il sisma non sia stato naturale, ma provocato.

Fonte: https://www.voltairenet.org/article218886.html