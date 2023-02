Scandalo nella Marina britannica dopo la scoperta che operai hanno usato una supercolla per riparare il sottomarino nucleare Vanguard. Tecnologia e forze armate americane, l’IA entra nei campi battaglia e si allenta l’attenzione su restrizioni e regolamenti. I 10 alimenti da coltivare per ridurre l'effetto dannoso delle radiazioni.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con "pifferai magici", in una costante rincorsa tra Vero e Falso.

L’IA pronta per la guerra, la Silicon Valley si avvicina al Pentagono

La Silicon Valley è più vicina che mai alle forze armate del mondo. E non sono solo le grandi aziende, anche le start-up stanno dando un’occhiata.

La guerra in Ucraina ha aggiunto urgenza alla spinta a spingere più strumenti di intelligenza artificiale sul campo di battaglia.

Quelle che hanno più da guadagnare sono startup come Palantir, che sperano di incassare mentre i militari corrono per aggiornare i loro arsenali con le ultime tecnologie.

Ma le preoccupazioni etiche di lunga data sull’uso dell’IA in guerra sono diventate più urgenti man mano che la tecnologia diventa sempre più avanzata, mentre la prospettiva di restrizioni e regolamenti che ne disciplinano l’uso sembra più remota che mai.

Fonte: https://expose-news.com/2023/01/31/militaries-update-arsenals-and-silicon-valley-capitalises/

La Royal Navy ordina un’indagine sul sottomarino nucleare Vanguard, “riparato con la colla”

È scoppiato uno scandalo nella Marina britannica dopo che è emerso che gli operai hanno usato una supercolla per riparare il sottomarino nucleare Vanguard.

Durante un’ispezione del sottomarino, si è scoperto che la rondella di uno dei bulloni che tengono l’isolamento dei tubi di raffreddamento del reattore si era staccato.

Dopo un’ulteriore ispezione, si è scoperto che almeno altri sette bulloni si erano staccati in questo modo a causa dell’eccessiva forza con cui erano stati serrati. Invece di notificare il problema all’esercito, gli operai dell’appaltatore civile, Babcock, li hanno semplicemente incollati.

I lavori di riparazione del sottomarino Vanguard sono iniziati nel 2015, ma il completamento è già stato ritardato di quattro anni ed è costato 300 milioni di sterline (circa 340 milioni di euro) in più rispetto al budget originale.

Fonte: https://www.theguardian.com/uk-news/2023/feb/01/royal-navy-orders-investigation-into-nuclear-submarine-repaired-with-glue

10 alimenti da coltivare per ridurre l’effetto dannoso delle radiazioni

Ecco dieci alimenti che dovreste considerare di mangiare di più e di coltivare per ridurre l’effetto dannoso delle radiazioni.

Per prepararsi a un attacco nucleare non basta solo chiudere le finestre e ammassare le bombole: bisogna anche sapere come aiutare il proprio corpo a far fronte al fallout nucleare. Il sito Survivopedia.com ha recentemente stilato un elenco dei dieci migliori alimenti da mangiare e coltivare per la preparazione al nucleare.

Fonte: https://www.vocidallastrada.org/2023/01/prepararsi-una-guerra-nucleare-10.html?m=1