Gli USA hanno fatto saltare il gasdotto Nord Stream nel Mare del Nord? Secondo Snowden sì e l’isteria per gli UFO è strumento di distrazione di massa. Arrivano i cloni umani, saranno pezzi di ricambio per la vita eterna? Internet del cielo, quali pericoli per la salute umana?

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con "pifferai magici", in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni.

Arrivano i cloni umani, saranno pezzi di ricambio per la vita eterna?

I cloni umani appositamente allevati per dare alle persone “pezzi di ricambio” come cuore, polmoni e fegato potrebbero essere la chiave per la vita eterna, scrivono i media: “La tecnica si è dimostrata efficace negli animali, ma non ha ancora funzionato negli esseri umani”.

Tutto questo è giocare a fare Dio.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11718601/Human-CLONES-grown-people-spare-parts-key-living-forever-expert-claims.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

Internet dai cieli d’Italia oscura le stelle e irradia malattie

L’Internet dal cielo, cioè il 5G dallo spazio, è uno tsunami elettromagnetico senza precedenti di agenti possibili cancerogeni, radiofrequenze irraggiate dall’alto a cui nessuno, dal basso, potrà sottrarsene e trovare riparo, comprese fasce deboli e soggetti sensibili della popolazione come neonati, bambini, anziani, malati cronici e da sindrome ambientale, elettro-iper-sensibili, cardiopatici, portatori di pacemaker e apparecchi elettromedicali.

Fonte: https://comedonchisciotte.org/internet-dai-cieli-ditalia-oscura-le-stelle-e-irradia-il-cancro-il-tecnoribelle/

Isteria da UFO per nascondere le responsabilità USA nel sabotaggio del Nord Stream, le affermazioni di Snowden

“L’informatore della NSA Edward Snowden afferma che l’isteria per gli UFO abbattuti su America e Canada è una distrazione dalla storia di Seymour Hersh sugli Stati Uniti responsabili dell’esplosione degli oleodotti del Nord Stream”.

Qualsiasi cosa a livello di informazione mainstream viene fatta per far distogliere lo sguardo dal fatto che gli Stati Uniti hanno fatto saltare in aria una infrastruttura strategica tedesca ed europea e che questo è un ATTO DI GUERRA nei confronti della Germania e dell’intera Europa?

Fonte: https://summit.news/2023/02/14/snowden-says-ufo-hysteria-is-engineered-distraction-from-nord-stream-pipeline-bombshell/