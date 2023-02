Dal New York Times le accuse alla Presidente della Commissione europea di scambio di messaggi (persi? Cancellati?) per l’acquisto di vaccini. Russia nella Top ten mondiale per Pil, ma funzionano queste sanzioni? Dati sulla salute mentale delle persone venduti su internet? Lo studio della Duke University. Carne di insetti a tavola, Biden fa spiare i cattolici, Canada shock sui bambini e molto altro.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Porte chiuse sugli gli sms persi con Pfizer: Von der Leyen sarà ascoltata solo dai capigruppo

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, sarà ascoltata a porte chiuse e solo dai capigruppo sul caso degli sms scambiati con l’amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla sui contratti sui vaccini Pfizer per il Covid. Il New York Times ha depositato una citazione a giudizio nei confronti della presidente della Commissione, Ursula von Der Leyen, riferendosi in particolare allo scambio di messaggi Whatsapp ed SMS che avrebbe portato ad un acquisto di forniture di vaccini nel maggio 2021. Non è la prima volta che vengono richiesti gli sms scambiati tra Bruxelles e la multinazionale.

Fonte: https://presskit.it/2023/02/19/porte-chiuse-sugli-gli-sms-persi-pfizer-von-der-leyen-sara-ascoltata-solo-dai-capigruppo/

________

La Russia entra tra le prime dieci economie del mondo per il Pil, le sanzioni funzionano al contrario

Nel 2022 la Russia è entrata tra le prime dieci economie del mondo, scavalcando Italia, Brasile e Corea del Sud, per prodotto interno lordo (Pil) ai prezzi attuali. Una scalata legata, in particolare, al rafforzamento del valore del rublo e all’aumento dei prezzi delle materie prime di cui la Russia è produttrice. Il Pil è cresciuto arrivando a 2.130 miliardi di dollari, e piazzando, così la Russia al nono posto nella graduatoria mondiale. Il Pil è salito da 1,6 a 2,1 migliaia di miliardi di dollari. L’Italia, tanto bistrattata dall’Europa per il debito pubblico, si piazza al decimo posto della…

Fonte: https://presskit.it/2023/02/20/la-russia-entra-le-prime-dieci-economie-del-mondo-pil-le-sanzioni-funzionano-al-contrario/

__________

I tuoi dati sulla salute mentale vengono venduti su Internet

Le aziende di telemedicina e le app terapeutiche stanno raccogliendo e vendendo i dati sulla salute mentale di milioni di americani online per pochi centesimi. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla Duke University, i dati, inclusi i nomi dei pazienti, le diagnosi di salute mentale e le prescrizioni, vengono venduti dalle società di telemedicina per appena sei centesimi a causa di un drammatico aumento di persone che utilizzano app per la salute mobile durante la pandemia di Covid. La pandemia ha aumentato l’ansia e la depressione e l’accesso alla terapia di persona è diventato sempre più difficile. Di conseguenza, sempre più americani si rivolgono alla telemedicina. “Le scappatoie nelle leggi sui dati significano che gli utenti potrebbero anche non rendersi conto che le app hanno preso o stanno vendendo le loro informazioni sensibili sulla salute mentale ad altre società”, riporta il Daily Mail . “Questo potrebbe essere utilizzato per la pubblicità mirata, comprese le offerte sulla medicina”. Una ricercatrice della Duke University, Joanne Kim, ha studiato l’accessibilità dell’acquisto di dati sulla salute mentale online.Ha cercato su Google i termini “dati sulla salute mentale in vendita” e “informazioni sulla salute in vendita”. Ha anche richiesto “qualsiasi dato sulla salute e/o sulla salute mentale che potresti avere a disposizione per l’acquisto o l’uso” da 37 broker di dati. Dieci broker hanno risposto alla sua richiesta e hanno iniziato a negoziare con lei per vendere dati altamente sensibili sulla salute mentale. Una società ha rivelato di aver classificato i dati dei suoi pazienti in elenchi chiamati “Anxiety Sufferers” e “Consumers with Clinical Depression negli Stati Uniti”. I dati includevano dettagli sulla salute mentale dei pazienti, comprese le loro diagnosi di ADHD, bipolare e insonnia, nonché informazioni sui loro punteggi di credito, stato civile, sesso, religione, numero di bambini in casa, patrimonio netto e data di nascita. Kim ha offerto a uno dei broker di dati $ 2500 in cambio di dati su pazienti depressi e ansiosi. Il broker di dati ha accettato di fornire dati sulla salute mentale altamente sensibili che includevano i nomi e gli indirizzi di individui con disturbi bipolari, depressione, problemi di ansia, disturbo di panico, cancro, disturbo da stress post-traumatico da stress, disturbo ossessivo compulsivo e disturbi della personalità, dati sulle razze e le etnie degli individui e non ha fornito nessuna restrizione su come i dati potrebbero essere utilizzati. Tutti i rappresentanti di vendita che hanno utilizzato piattaforme video come Zoom o Microsoft Teams non hanno rivelato i loro volti. Mentre l’Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPPA, vieta agli ospedali, agli studi medici e alle “entità sanitarie coperte” di condividere i dati sanitari degli americani, la legge non protegge i dati sanitari quando vengono inviati online a siti o app di telemedicina. I siti di telemedicina e le app sanitarie mobili sono quindi autorizzati a condividere o vendere legalmente i tuoi dati sanitari. Il collega senior della Duke, Justin Sherman, che ha guidato il gruppo di ricerca, avverte che “i broker di dati stanno offrendo un menu per l’acquisto di dati sulla salute delle persone. I dati sulla salute sono alcuni dei dati più sensibili là fuori, e la maggior parte di noi non ha idea di quanti di questi siano in vendita, spesso solo per un paio di centinaia di dollari”, ha detto Sherman al Washington Post . Il team di ricercatori chiede al governo federale di ampliare la legge HIPAA per vietare la vendita di dati sulla salute mentale sul libero mercato.

Fonte: https://www.thegatewaypundit.com/2023/02/report-your-mental-health-data-is-being-sold-on-the-internet/

________

Carne di insetti a tavola?

Salgono a circa 100, gli stabilimenti alimentari americani distrutti da incendi di origine ignota. Sembra che qualcuno voglia ridurci “obbligatoriamente” agli insetti.

Fonte: https://www.maurizioblondet.it/salgono-a-circa-100-gli-stabilimenti-alimentari-americani-distrutti-da-incendi-di-origine-ignota-sembra-che-qualcuno-voglia-ridurci-obbligatoriamente-agli-insetti/

_________

Gli Stati Uniti hanno speso 1,6 milioni di dollari per distruggere un pallone da hobby da 12 dollari

Il pallone abbattuto sull’Alaska si è rivelato essere amatoriale. Dopo che un pallone, che doveva essere un drone da ricognizione, fu scoperto e abbattuto sul territorio degli Stati Uniti, si scoprì che in realtà il pallone era amatoriale: i ricercatori americani avevano già annunciato la sua perdita sull’Alaska. Come si è scoperto, il costo del pallone è di soli 12 dollari, mentre i quattro missili spesi per distruggere il drone costano 1,6 milioni di dollari.

Fonte: https://avia-pro.it/news/ssha-potratili-16-mln-dollarov-dlya-unichtozheniya-lyubitelskogo-aerostata-stoimostyu-12

_________

Il “devoto” Biden scatena l’FBI contro i cattolici

Un documento interno dell’Ufficio Federale di Investigazione intende monitorare pericolosi “estremisti”: nel mirino i cattolici pro-life, specie se pregano il Rosario e vanno alla Messa in latino. I principali indiziati, guarda caso, sono quelli critici verso le politiche dem e/o la linea delle attuali gerarchie vaticane».

Fonte: https://lanuovabq.it/it/il-devoto-biden-scatena-lfbi-contro-i-cattolici

_________

Cosa fa Bill Gates con la sua fabbrica colombiana di zanzare?

L’obiettivo dichiarato del progetto? Utilizzare le zanzare – infettate con un batterio che causa infertilità – per colpire le popolazioni di zanzare autoctone che presumibilmente causano dengue, zika e altre infezioni virali nell’uomo.

Fonte: La “fabbrica di zanzare” colombiana di Bill Gates genera 30 milioni di zanzare infette da batteri alla settimana

________

Il Canada sta prendendo in considerazione il suicidio assistito per i bambini

Questo è l’Occidente liberale. Viene falcidiata la spesa pubblica per curare gli ammalati ma in compenso si trovano sempre nuovi modi per aiutare ad uccidere le persone, persino i bambini. Il liberalismo non è una cultura fondata sulla difesa della vita. È una cultura fondata sulla difesa della morte.

Fonte: https://www.rt.com/news/571666-canada-assisisted-suicide-minors/