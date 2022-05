Vero o Falso. Si prepara un nuovo conflitto tra Israele e Iran

Diversi canali e testate giornalistiche riferiscono i preparativi per il conflitto tra Israele e Iran. Progetto Blue Beam. Non saremo più in grado di distinguere il vero dal falso. Un tribunale internazionale per giudicare i crimini di guerra dell’esercito ucraino e dei battaglioni nazisti.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con "pifferai magici", in una costante rincorsa tra Vero e Falso.

Diversi canali e testate giornalistiche riferiscono i preparativi per il conflitto tra Israele e Iran

A partire da fine maggio, le Forze di difesa israeliane (IDF) condurranno un’esercitazione militare della durata di un mese simulando un attacco su larga scala contro l’Iran.

Il ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ha affermato che all’Iran mancano settimane per ricevere i materiali di cui ha bisogno per costruire armi nucleari. Ha osservato che lo sviluppo di missili balistici iraniani, veicoli aerei senza pilota e altre tecnologie militari ha raggiunto il punto in cui è necessaria una risposta urgente.‌‌

Fonte: https://breakingdefense.com/2022/05/israeli-military-exercise-to-simulate-attack-on-iranian-nuclear-targets/

Progetto Blue Beam. Non saremo più in grado di distinguere il vero dal falso

Nello studio televisivo della Tv belga La Une, seduto su uno sgabello, con la divisa appena indossata durante i quarti di finale vinti dalla sua nazionale, a Kazan contro il Brasile, c’è Eden Hazard. Il fuoriclasse belga risponde alle domande di 2 giornalisti.

Niente di strano direte voi, se non fosse che i due giornalisti si trovavano negli studi di Bruxelles della Tv, distanti 3mila Km dalla città russa.

A rendere possibile la “magia” è stata la tecnologia, che ha permesso di proiettare nello studio televisivo l’ologramma del numero 10 della nazionale del Belgio in quel momento seduto in realtà nello spogliatoio dello stadio di Kazan. E’ questo l’impatto sulla realtà e la nostra percezione del vero delle nuove tecnologie come il 5G e gli ologrammi?

Fonte: https://grandeinganno.it/2021/06/03/progetto-blue-beam-non-sarete-piu-in-grado-di-distinguere-il-vero-dal-falso/

Un tribunale internazionale per giudicare i crimini di guerra dell’esercito ucraino

Rappresentanti di numerosi paesi, compresi quelli occidentali, saranno invitati a partecipare al tribunale che dovrà giudicare i crimini di guerra dell’esercito ucraino e dei battaglioni nazisti, ha affermato il capo della DNR, Denis Pushilin.

Fonte: https://www.plenglish.com/news/2022/05/24/a-court-to-investigate-nazi-crimes-in-ukraine-might-be-prepared/