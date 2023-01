L'intelligenza artificiale lavorerà su smartphone, ascoltando il procedimento in aula prima di istruire l'imputato su cosa dire tramite un auricolare. Scontro a fuoco nell’Egeo tra navi militari turche e greche. Dal 2024 in Italia in vigore il passaporto vaccinale? Il Governo deciderà a febbraio.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Scontro a fuoco tra Grecia e Turchia nel Mare Egeo

I media turchi confermano che giovedì si è verificato un grave incidente tra una nave della Guardia costiera turca e una motovedetta della Guardia costiera greca, descrivendo che la motovedetta greca stava molestando i pescherecci turchi prima che le autorità della Guardia costiera turca intervenissero. Atene ha però ribattuto che era la parte turca a molestare le imbarcazioni greche.

Fonte: https://scenarieconomici.it/grecia-e-turchia-scambiano-colpi-darma-da-fuoco-nel-mar-egeo/

____________

Un’intelligenza artificiale farà il suo ingresso come avvocato in un tribunale a febbraio

A febbraio, un’intelligenza artificiale (AI) sviluppata da DoNotPay consiglierà un imputato durante un intero caso giudiziario, rendendolo probabilmente il primo caso in assoluto difeso da un’IA. L’intelligenza artificiale funzionerà su uno smartphone, ascoltando il procedimento in aula prima di istruire l’imputato su cosa dire tramite un auricolare come riportato dal New Scientist. L’ubicazione del tribunale e il nome dell’imputato sono al momento tenuti nascosti. Nel caso in cui l’IA perda la causa, DoNoPay ha accettato di coprire eventuali multe secondo il fondatore e CEO dell’azienda, Joshua Browder.

“L’obiettivo di questa azienda è rendere la professione legale da 200 miliardi di dollari gratuita per i consumatori”, ha affermato Browder. Il mese scorso, il chatbot della sua azienda ha negoziato con successo con i rappresentanti del provider Internet Comcast per risparmiare 120 dollari all’anno sulla bolletta Internet di un dipendente.

Fonte: https://metro.co.uk/2023/01/06/worlds-first-robot-lawyer-set-to-fight-first-court-case-next-month-18051928/

______________

Dal 2024 il passaporto vaccinale? Il governo firma l’intesa, decisione a febbraio

Il 27 dicembre scorso l’associazione ‘Contiamoci!’ ha scritto una lettera aperta al Presidente del Consiglio on. Giorgia Meloni sulla cessione della sovranità sanitaria all’OMS in merito ad una dichiarazione d’intenti sottoscritta al G20 anche dal governo italiano: si parla di tentativi celati di introdurre il passaporto vaccinale o comunque sistemi di controllo; tentativi che già il prossimo 27 febbraio 2023 potrebbero diventare effettivi, qualora il governo decidesse in tal senso, e nel giro di qualche mese attuati.

Fonte: https://fahrenheit2022.it/2023/01/02/dal-2024-il-passaporto-vaccinale-il-governo-firma-lintesa-a-febbraio-la-decisione/