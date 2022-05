Vero o Falso. Pechino vuole abbattere i satelliti Starlink di Elon Musk

La Cina pronta a prendere vigorose misure contro Starlink per ottenere vantaggi concreti nella competizione per lo spazio. A Milano proposta la cittadinanza onoraria a Julian Assange, ma il PD si mette di mezzo. Covid-19: la verità sui contagi e i casi asintomatici.

La Cina punta a eliminare i satelliti Starlink di Elon Musk

In un articolo pubblicato il mese scorso sulla rivista cinese Modern Defense, sottoposta a revisione paritaria, un team di cinque scienziati senior nel settore della difesa cinese guidato da Ren Yuanzhen, un ricercatore del Beijing Institute of Tracking and Telecommunications, ha affermato che “dovrebbero essere adottati metodi di hard kill per far perdere ad alcuni satelliti Starlink le loro funzioni e distruggere il sistema operativo della costellazione”.

Il team ha aggiunto che la Cina dovrebbe “sviluppare vigorosamente contromisure” contro Starlink. Il documento conclude affermando che lo sviluppo di capacità anti-Starlink è necessario affinché la Cina “mantenga e ottenga vantaggi spaziali nel feroce gioco spaziale“.

Fonte: https://asiatimes.com/2022/05/china-aims-to-take-out-elon-musks-starlink-satellites/

____________

Milano: la proposta di cittadinanza onoraria a Julian Assange, chi si è opposto?

A Milano il Partito democratico si è opposto a una mozione di Europa verde che proponeva il conferimento a Julian Assange della cittadinanza onoraria milanese e si opponeva alla sua estradizione dal Regno Unito agli USA, dove rischia ergastolo e pena di morte.

I dem hanno preferito ridimensionare notevolmente la proposta, presentando due emendamenti per eliminare la richiesta di cittadinanza onoraria e il riferimento all’estradizione e preferendo puntare a un più neutrale accenno alla libertà di informazione.

Ad opporsi agli emendamenti, oltre ai Verdi, due esponenti della maggioranza, che si vede dunque spaccata sull’argomento. Alla fine la mozione è stata approvata, seppur ridimensionata e privata del suo iniziale significato.

“Spiattellare così documenti riservati non va bene, configge con il diritto di uno Stato a secretare cose che non vuole diffondere” ha commentato Daniele Nahum, del PD, aggiungendo che pur avendo “i suoi limiti”, gli Stati Uniti non sono certo “la Cina o la Russia”. Lisa Noja, di Italia Viva, ritiene che Assange abbia “messo a rischio la democrazia liberale”.

Va ricordato che i documenti pubblicati da Assange hanno permesso alla popolazione mondiale di venire a conoscenza dei crimini di guerra commessi dall’esercito degli Stati Uniti nel contesto delle guerre in Medio Oriente.

Fonte: https://www.lindipendente.online/2022/05/28/a-milano-il-pd-affossa-la-proposta-di-cittadinanza-onoraria-a-julian-assange/

______________

Covid-19: la verità sui contagi e i casi asintomatici

“I timori per la diffusione del Covid asintomatico erano esagerati? Secondo uno studio, le persone infette senza sintomi hanno DUE TERZI di probabilità in meno di trasmettere il virus“

“Gli esperti hanno analizzato i dati di 130 studi provenienti da 42 Paesi. Hanno coinvolto 28.426 persone che hanno contratto il Covid tra aprile 2020 e luglio 2021. Di questi pazienti, quasi 12.000 hanno avuto un’infezione asintomatica, essendo risultati positivi alla PCR [tampone molecolare, ndt] ma senza sintomi.”

“Hanno scoperto che il “tasso di attacco secondario”, [cioè] la probabilità che le persone infette dal Covid trasmettano il virus ad altri, era del 68% inferiore per i casi asintomatici rispetto a quelli con sintomi.”

“Gli scienziati hanno anche stimato che tra il 14 e il 50% delle infezioni da Covid erano asintomatiche.”

Fonte: https://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1003987