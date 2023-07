Vero o Falso. Pechino sfrutta i BRICS per attaccare il dollaro americano. La diffidenza dell’India

Il Governo cinese usa i BRICS per indebolire Washington, ma India, Brasile e Sud Africa non si fidano del gigante asiatico. E poi, il data center energivoro di Google in Norvegia e i BRICS pronti a lanciare una nuova valuta internazionale.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Il Governo cinese usa i BRICS per indebolire Washington, ma India, Brasile e Sud Africa non si fidano del gigante asiatico

I rapporti suggeriscono che la Cina stia usando i BRICS come arma nella sua ricerca per detronizzare il dollaro USA come valuta di riserva globale. Si dice che il governo cinese stia guardando al crollo del dollaro USA con i BRICS, si ritiene che sia il trampolino di lancio per trasformare l’idea in realtà. Tuttavia, gli altri tre paesi India, Brasile e Sud Africa sembrano essere scettici sulle prospettive della Cina di dominare il mondo.

Temono che Xi Jinping possa imporre la sua visione dell’ordine globale, quando la nuova moneta apparirà sulla scena internazionale. L’India è particolarmente scettica sulle intenzioni della Cina per i seguenti motivi: ➤ L’India è diffidente nei confronti del potere della Cina e della sua natura predatrice, e quindi vuole rimanere vigile sulla possibilità che la Cina, un paese comunista e autoritario, utilizzi i BRICS per il proprio interesse.

➤ L’India ritiene che l’alleanza BRICS stia diventando incentrata sulla Cina, rendendo la nazione comunista il destinatario di accordi commerciali internazionali.

➤ L’India sente che la Cina guidata da Xi Jinping sta cercando di diventare una superpotenza economica e militare globale e i BRICS potrebbero essere il trampolino di lancio per raggiungere il suo obiettivo.

➤ La Cina sta facendo pressioni su diversi paesi affinché stabiliscano il commercio utilizzando lo yun cinese superando ogni altro membro dei BRICS per consentire alla Cina di seguire il suo piano d’azione e imporre la visione dell’ordine globale di Xi Jinping, una volta che la nuova valuta regnerà sulla scena internazionale.

➤ Cina e India sono in disaccordo da più di un decennio nonostante siano insieme come membri dei BRICS.

È interessante notare che l’India in precedenza aveva vietato alle merci cinesi di entrare nel paese e aveva vietato le app cinesi, tra cui TikTok, un servizio di hosting di video in formato breve e Shein, il rivenditore cinese di fast fashion online. L’India è quindi giustamente preoccupata che Pechino stia usando la piattaforma dei BRICS per imporre la visione del presidente Xi Jinping ai paesi del mondo detronizzando il dollaro USA e diventando una superpotenza economica e militare globale.

Fonte: https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/truth-lies-and-politics/bricss-plan-to-float-a-common-currency-indias-reaction-to-it/

________________

Google sotto accusa in Norvegia, data center troppo energivoro

“Il data center di Google a Gromstul, nei pressi di Skien utilizzerà 8-9 volte più elettricità dei 55.000 abitanti di Skien messi insieme. Il calore e il vapore di scarto influiranno sull’ambiente locale e rappresentano uno spreco di energia su larga scala.

Il data center offre pochi posti di lavoro, mentre Google non paga le tasse. Il prezzo dell’elettricità sta aumentando e le risorse naturali della società non vanno a vantaggio della popolazione.

Ci rendiamo conto che l’archiviazione dei dati è necessaria nella società moderna. Ma – molti affari digitali sono inutili e indesiderabili. E l’utilizzo complessivo dei dati deve essere limitato.

Google è noto per l’enorme consumo energetico degli algoritmi che adattano la pubblicità a ciascuno di noi…“.

Fonte: https://steigan.no/2023/07/datasentre-blir-en-kreftbyll-i-norsk-energiforsyning/

_______________

BRICS pronti a lanciare una nuova valuta internazionale?

“A parte le speculazioni, NON c’è stata alcuna conferma ufficiale da parte di nessuna nazione BRICS che emetteranno una nuova valuta sostenuta dall’oro o ancoreranno presto le loro valute all’oro. Sebbene sia probabile che siano in corso discussioni tra le nazioni BRICS per creare una nuova valuta, non è stato raggiunto alcun accordo e i responsabili politici negano che la nuova valuta sarà presto lanciata. I discorsi attuali su una nuova valuta – che suggeriscono che un gold standard sarà implementato ad agosto al prossimo vertice BRICS – dovrebbero essere trattati con scetticismo“.

Fonte: https://www.zerohedge.com/commodities/will-brics-implement-gold-backed-currency-august