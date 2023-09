VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Parmigiano, quello vero sarà certificato da un microchip commestibile

I produttori del Parmigiano Reggiano intenderebbero utilizzare dei microchip commestibili collegati alla blockchain per proteggere il prodotto sul mercato nazionale e globale.

Secondo quanto riportato da Fudzilla, l’impiego di tali tecnologie permetterà di autenticare i dati che consentono di risalire al produttore di latte coinvolto nella produzione del celebre formaggio italiano.

I primi test sarebbero già partiti su oltre 100mila forme.

Fonte: https://tech.everyeye.it/notizie/vero-parmigiano-certificato-microchip-commestibile-collegato-blockchain-666439.html?fbclid=IwAR1MmyWXKlZ7Y4gDncbZVU6gZK7GsBwQ6iezi0Qr69mCu5yOENfCdHEjvdU

Google, il fallimento e il pignoramento dei beni in Russia

L’importo totale dei debiti monetari della divisione russa di Google Corporation nei confronti dei suoi creditori alla fine di agosto superava i 20,1 miliardi di rubli (211.579.032 dollari), secondo i dati risultanti della prima riunione dei creditori.

I creditori hanno deciso di rivolgersi al tribunale arbitrale di Mosca per riconoscere il fallimento della sede russa di Google e aprire una procedura di fallimento nei suoi confronti.

Nel maggio 2022, la filiale russa della società ha dichiarato la propria intenzione di dichiarare fallimento, affermando di non poter far fronte ai propri obblighi finanziari. Nel novembre 2022 la Corte Arbitrale d’Appello ha avviato la prima procedura fallimentare, vigilata, nei confronti di Google LLC.

Da allora, più di 1.000 aziende russe, tra cui VK, 1C-Bitrix, Diasoft e altre, hanno presentato reclami contro Google. La maggior parte delle denunce riguardano la mancata fornitura di servizi pubblicitari, che Google ha sospeso dopo aver dichiarato fallimento.

I ricavi di Google per il 2022 sono diminuiti dell’82% rispetto all’anno precedente, da 134,3 miliardi di rubli (1.413.684.776 dollari) a 24,2 miliardi di rubli (254.736.944 dollari). La perdita netta della società per il 2022 è diminuita del 61% su base annua a 10,2 miliardi di rubli (107.368.464 dollari). Il Servizio ufficiale giudiziario federale ha già ritirato tutto il denaro dai conti bancari russi di Google come misura provvisoria per procedimenti legali.

Fonte: https://tass.com/russia/1666015

Ultra Low Emission Zone, cittadini vandalizzano le telecamere di sorveglianza a Londra

“Più di 300 telecamere installate per la Ultra Low Emission Zone (Ulez) di Londra sono state vandalizzate o rubate tra aprile e metà agosto, può rivelare la BBC. In quattro mesi, il Met ha ricevuto 339 segnalazioni di cavi delle telecamere danneggiati o telecamere rubate o oscurate.

È probabile che il numero effettivo di telecamere interessate sia ancora più elevato in quanto un rapporto può rappresentare più telecamere. I dati non ufficiali che mappano la posizione delle telecamere disabilitate suggeriscono che quasi 500 telecamere potrebbero essere state colpite”.

Fonte: https://www.bbc.co.uk/news/uk-england-london-66535086