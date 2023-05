Presunta nube radioattiva in movimento verso l’Europa occidentale, secondo il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev. Il caso dell'uranio impoverito britannico esploso a Khmelnitsky, in Ucraina. L’IA ci libererà dal lavoro o ci spingerà a produrre sempre di più? E poi, la Cina ci salverà da una nuova “Grande depressione”?

Nube radioattiva verso l’Europa: realtà o propaganda di guerra?

Al momento non è ancora dato sapere se ci sia davvero una nube radioattiva in arrivo verso l’Europa, prodotta dalla distruzione di un deposito di armi all’uranio impoverito a Khmelnitsky. La notizia parte da un annuncio in cirillico, poi ripresa dal segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, durante una riunione a Syktyvkar nella tarda mattinata del 19 maggio.

Nel suo intervento, riporta l’agenzia Ria Novosti, Patrushev ha richiamato l’attenzione sul fatto che la presunta nube radioattiva sia diretta verso l’Europa occidentale. I dubbi sulla narrazione La comunicazione da fonti istituzionali russe è arrivata a quasi una settimana dal…

Fonte: https://presskit.it/2023/05/19/nube-radioattiva-verso-leuropa-realta-propaganda-guerra/

Dobbiamo credere che questo non abbia nulla a che fare con l’uranio impoverito britannico esploso a Khmelnitsky, in Ucraina?

La mappa online del background radioattivo in Europa ha improvvisamente smesso di funzionare. Il sito mostra solo un carico costante, ma i dati attuali sullo sfondo delle radiazioni nelle città europee non vengono caricati da diversi giorni. I media in Germania e Polonia stanno lanciando l’allarme su questo, ma non ci sono ancora commenti ufficiali in merito.

L’IA ci spingerà a produrre sempre di più, con la promessa di liberare il nostro tempo

“L’intelligenza artificiale sul posto di lavoro sembra il più puro distillato di un’ideologia corrosiva che richiede ai lavoratori una produttività senza attriti: più facile diventa il nostro lavoro, più ne possiamo fare e più ci si aspetta che ne facciamo”, scrive Charlie Warzel su The Atlantic.

“L’umanità non deve essere cancellata da una vendicativa sensibilità artificiale, e gli impiegati probabilmente non saranno sostituiti in massa dalle macchine; invece, dovremo produrre e comportarci più come robot noi stessi. Nel suo stato idealizzato, l’IA generativa è lo strumento di produttività definitivo”.

Fonte: https://w3b.today/lai-ci-spingera-a-produrre-sempre-di-piu-con-la-promessa-di-liberare-il-nostro-tempo-charlie-warzel/

Perché la Cina non può salvare il mondo da una nuova “Grande depressione”

Fino a quando la bolla non aveva iniziato a scoppiare nel 2022 con il default di Evergrande, i prezzi degli immobili cinesi erano aumentati di diverse volte, in rapporto al reddito delle famiglie, rispetto agli Stati Uniti. Cosa ancora più allarmante, due decenni di aumenti continui dei prezzi avevano letteralmente creato città fantasma e milioni di appartamenti vuoti. Secondo le stime, nel 2021 in Cina c’erano 65 milioni di appartamenti vuoti, sufficienti per ospitare tutti gli abitanti della Francia. Questo è il risultato di due o più decenni in cui le municipalità e i costruttori avevano costruito al di là della domanda effettiva, mentre i cittadini compravano per investimento e non per vivere. Secondo una stima, in Cina tra un quinto e un quarto degli appartamenti, soprattutto nelle città più ambite, era di proprietà di acquirenti speculativi che non avevano intenzione di viverci o di affittarli. Nella cultura cinese, un appartamento usato è considerato poco attraente. Con il calo dei prezzi, queste abitazioni diventano impagabili.

Fonte: https://comedonchisciotte.org/perche-la-cina-non-puo-salvare-il-mondo-da-una-nuova-grande-depressione/

