Vero o Falso. Nord Stream 1, è stato un attacco nucleare?

Il Nord Stream 1 messo fuori uso da un attacco nucleare? Le indagini del professor Hans-Benjamin Braun. Le auto elettriche non sono poi così green, ecco i motivi nell’articolo del Daily Mail. Sentenza della Cassazione: un’aggravante portare la mascherina per il rapinatore durante la pandemia da Covid-19.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Attacco nucleare al Nord Stream 1?

l professore Hans-Benjamin Braun, specializzato in fisica statistica, fisica quantistica, scattering di neutroni, fisica della materia condensata e scienza dei materiali, ha analizzato meticolosamente l’esplosione del Nord Stream 1. La conclusione è che l’esplosione sia stata realizzata con una bomba termonucleare, una mini-nuke termonucleare (a fusione) con il massimo impatto dell’onda d’urto sull’enclave russa di Kaliningrad.

Nell’ottobre 2022, Braun si è messo al lavoro per analizzare l’accaduto da diversi punti di vista indipendenti: valutazione dei dati sismici secondo due metodi; Analisi dello sviluppo delle nubi di aerosol dopo la detonazione; Considerazione delle correnti sottomarine nel Mar Baltico, in particolare in un canyon sottomarino tra Bornholm e Kaliningrad nei giorni successivi; Sviluppo della temperatura sul fondo marino; Diffusione di un possibile fallout radioattivo dopo l’esplosione.

Le misurazioni sismiche suggeriscono una forza esplosiva equivalente fino a 1-4 chilotoni di TNT, in forte contrasto con i dati stimati di un equivalente di 250 kg di TNT pubblicati, tra gli altri, dalla rivista Nature. Imbarazzante silenzio da parte di politici, giornalisti e scienziati informati dei risultati delle analisi di Braun dal dicembre 2022.

Fonte: https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s162de-online-1A:8

Le auto elettriche non sono poi così green, ecco perchè …

Secondo un articolo del Daily Mail: “Il vantaggio ambientale delle auto elettriche potrebbe non essere mai percepito, con la loro produzione che crea fino al 70% in più di emissioni rispetto al loro equivalente a benzina.

Le auto elettriche devono essere utilizzate per decine di migliaia di miglia prima di compensare le emissioni più elevate, con l’e-Golf di VW che diventa più rispettosa dell’ambiente solo dopo 77.000 miglia, secondo le cifre del produttore.

Ma ci sono timori che molti di questi veicoli non raggiungeranno mai il loro obiettivo di chilometraggio poiché i proprietari passano a modelli più recenti, lasciando fasce di auto elettriche usate indesiderate …”.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/news/article-12256823/Why-electric-cars-NOT-green-machines-environmental-benefit-EVs-never-felt.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490

Bill Gates: “Allarmante la crescita della popolazione africana”

Gates ha lanciato un severo avvertimento sulla crescita della popolazione in Africa, affermando che se non controllata potrebbe distruggere decenni di progressi e alimentare l’instabilità in tutto il mondo.

Fonte: https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/gates-warns-turning-point-africa-population-booms/

Covid-19: l’aggravante della mascherina durante una rapida, la sentenza della Cassazione

E’ stata recedente pubblicata una sentenza della Cassazione in cui si conferma l’aggravante di avere il volto coperto durante una rapina, anche se si è nel mezzo di una pandemia. I fatti discussi, la rapina, sono avvenuti a novembre 2021, quando era obbligatorio portare la mascherina anche all’aperto.

“Siamo proprio al paradosso in cui i cittadini osservanti devono travisarsi, bendarsi, rendersi irriconoscibili e violare esplicitamente l’art. 85 del TULPS, ma i rapinatori no, loro devono fare le rapine rendendosi riconoscibili nonostante la legge (di travisarsi) sia “uguale per tutti”. Ma per alcuni un pò meno”, ha commentato l’Avv. Angelo Di Lorenzo …

Fonte: https://presskit.it/2023/06/18/cassazione-aggravante-indossare-la-mascherina-rapina-anche-la-pandemia/