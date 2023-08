La strana storia dell’ufo che spaventò Mussolini. BRICS, attesa per il vertice in Sudafrica: segnerà un cambiamento profondo nell’ordine mondiale. Contatori intelligenti e costosi piani di pagamento.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

UE, con il caso Niger l’emergenza energetica potrebbe non essere finita

Il fatto è che l’UE ha grandi speranze per un gasdotto da 25 miliardi di dollari in Africa che potrebbe andare dalla Nigeria al Marocco.

A lungo termine, il gasdotto di 5.600 chilometri potrebbe alimentare 11 paesi lungo la costa africana nel suo percorso verso il Marocco e quindi essere collegato al sistema energetico della Spagna o dell’Italia .

Ma questo gasdotto doveva passare attraverso il Niger, le cui nuove autorità non condividono l’entusiasmo dei loro predecessori per le relazioni con l’Europa.

Quindi questo è apparentemente uno dei motivi per cui i leader dell’UE sono così coinvolti in ciò che sta accadendo.

Nel frattempo, Josep Borrell ha richiesto l’evacuazione di tutti i cittadini dell’UE dal Niger.

Fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-10-10/nigeria-s-25-billion-gas-line-may-get-investment-nod-next-year?sref=fgHqaWRV

___________

La strana storia dell’ufo che spaventò Mussolini

Era il 13 giugno 1933 quando un velivolo non identificato si schiantò a Vergiate, in provincia di Varese – a terra restarono i rottami e i corpi dei due piloti – il regime fascista secretò subito la vicenda, ma un ufficio, il gabinetto rs/33 (di cui faceva parte anche Guglielmo Marconi) continuò a occuparsene – il Duce pensava che fosse un aereo tedesco, ma furono gli americani a prendere in custodia tutto a guerra finita.

Le tre persone che erano a conoscenza del trasporto di quelle casse sono morte…

Fonte: https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/strana-storia-dell-rsquo-ufo-che-spavento-nbsp-mussolini-ndash-361848.htm

___________

BRICS, attesa per il vertice in Sudafrica: segnerà un cambiamento profondo nell’ordine mondiale

Un annuncio pianificato sull’espansione dei BRICS in un prossimo vertice in Sud Africa segnerà un cambiamento significativo nell’ordine globale, ha affermato l’ambasciatore della nazione presso il blocco delle cinque nazioni.

I capi di stato di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si pronunceranno sull’allargamento del gruppo quando si incontreranno alla fine del mese, ha affermato Anil Sooklal in un briefing a Johannesburg mercoledì.

Ventidue nazioni hanno chiesto formalmente di diventare membri a tempo pieno del gruppo e più di altre 20 hanno presentato richieste informali. I BRICS sono diventati “una potente forza globale che sta portando il cambiamento nel mondo”, ha affermato.

“Questo cambiamento non avviene volontariamente. I BRICS sono stati un catalizzatore per un cambiamento tettonico che vedrete nell’architettura geopolitica globale a partire dal vertice”. Finora, sono stati invitati a partecipare al vertice i rappresentanti di 71 nazioni, ha affermato Sooklal.

L’incontro si terrà a Johannesburg dal 22 al 24 agosto “Questo sarà il più grande raduno negli ultimi tempi di paesi del Sud del mondo che si riuniscono per discutere le attuali sfide globali”, ha affermato.

Fonte: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-02/south-africa-sees-tectonic-shift-in-world-order-at-brics-summit

____________

Contatori intelligenti e costosi piani di pagamento

“Centinaia di migliaia di famiglie con contatori intelligenti hanno sperimentato il passaggio da remoto a piani di pagamento anticipato più costosi nel corso degli ultimi sei anni.

Secondo The Telegraph, quasi 350.000 contatori intelligenti sono stati commutati da remoto tra il 2017 e il 2023. Ofgem è pronto ad agire proponendo nuove regole per stabilire uno “standard minimo“.

Queste regole mirano a limitare i casi in cui i fornitori di energia possono trasferire forzatamente i clienti a tariffe più costose senza consenso”.

Fonte: https://www.energylivenews.com/2023/07/26/smart-meters-switched-to-expensive-tariffs/