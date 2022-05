Vero o Falso. Missili russi contro aerei israeliani nei cieli della Siria

Una batteria di difesa aerea russa ha risposto ad attacchi su obiettivi in Siria da parte di aerei militari israeliani. I Paesi NATO a corto di armi da inviare in Ucraina. La verità sul trattato dell'OMS sulle pandemie. In Cina “pioggia e neve artificiali” entro il 2025.

La batteria di difesa aerea russa ha risposto all’attacco israeliano venerdì scorso lanciando diversi missili

La notizia è stata resa nota solo stasera, però, dall’emittente israeliana Channel 13, che ha citato “fonti straniere”.

Dopo centinaia di attacchi aerei contro obiettivi in ​​Siria da parte delle forze israeliane, una batteria di difesa aerea operata dall’esercito russo venerdì ha risposto a un’ondata di aerei dell’aeronautica israeliana che attaccavano obiettivi nella parte occidentale del paese.

La Russia controlla lo spazio aereo siriano e ha un’ampia presenza militare nel paese dilaniato dalla guerra che condivide il confine con il nord di Israele.

Israele si coordina con la Russia in Siria, ma di recente sono aumentate le tensioni tra Mosca e Gerusalemme per la guerra in Ucraina poiché il governo del primo ministro Naftali Bennett gioca un gioco di equilibrio tra Kiev e Mosca.

Secondo il rapporto, la batteria russa ha lanciato in aria diversi missili che non rappresentavano una minaccia per gli aeroplani. Inoltre, non c’era un blocco del radar della batteria sugli aerei, ma l’articolo definisce il fatto come un “evento che crea un precedente”.

L’articolo afferma che non è chiaro se si tratti di un evento eccezionale o del segnale della nuova politica siriana da parte del Cremlino riguardo alla libertà di Israele di agire contro le minacce sul terreno dai cieli sopra la Siria.

Fonte: https://www.i24news.tv/en/news/israel/defense/1652723734-report-russia-fired-at-israeli-planes-in-syria-for-first-time

Perché per tutelare i nostri dati abbiamo bisogno di un intermediario?

“Con l’integrazione della tecnologia senza schermo nella vita di tutti i giorni, l’ecosistema dei dati sta diventando sempre più complicato. I nuovi metodi di raccolta dei dati ambientali apportano molti vantaggi, ma hanno anche il potenziale per amplificare la sfiducia tra le persone e la tecnologia.

In questo Insight Report, la Taskforce on Data Intermediaries del World Economic Forum esplora il potenziale di esternalizzare i punti decisionali umani a un agente che agisce per conto di un individuo, sotto forma di intermediario di dati.

…. Si suggeriscono leve d’azione sia per il settore pubblico che per quello privato per garantire un ambiente politico digitale a prova di futuro che consenta il movimento continuo e affidabile dei dati tra le persone e la tecnologia che le serve“.

Fonte: https://www.weforum.org/reports/advancing-digital-agency-the-power-of-data-intermediaries

_________

I paesi NATO sono a corto di armi da inviare all’Ucraina

Secondo il deputato americano Mike Gallagher, ad esempio, gli USA hanno finito le scorte di Javelin per 7 anni, in passato si era riportato che l’intera stockpile di Stinger era stata già inviata in Ucraina.

Il ministro della difesa canadese afferma che le riserve strategiche siano completamente esaurite.

La Germania, le cui forze armate sono messe ancora peggio, ha dovuto comprare munizioni dal Brasile per inviare la sua artiglieria in Ucraina.

Mentre la guerra prosegue e diventa sempre più una battaglia d’attrito, si aprono nuove questioni per chi sta combattendo un conflitto per procura in Ucraina. Quanti di questi stati sono disposti a sostenere economicamente una limitata riconversione bellica dell’industria, durante una crisi di inflazione, crisi energetica e mancanza di materie prime? Alcuni lo saranno, altri no. La riunione di alto livello alla base di Rammstein serviva a capire proprio questo.

Persino negli USA, dove tale supporto non manca, la prossimità delle elezioni Midterm potrebbe complicare le cose, e il generoso supporto di Biden all’Ucraina potrebbe costargli a livello politico mentre le condizioni di vita degli americani deteriorano. Il senatore Rand Paul, noto per le sue posizioni isolazioniste anche in passato, ha recentemente ritardato l’approvazione di un pacchetto da 40 miliardi per l’Ucraina (comunque supportato a livello bipartisan).

E la Russia? A questo punto dire quanto materiale abbia è difficile. Non ha sicuramente finito i missili dopo una settimana come dicevano molti analisti, e l’accusa che stesse comprando armi dalla Cina è stata smentita e rimane senza prove. Ma se la sua industria bellica possa sostenere un conflitto prolungato mentre è sotto embargo da parte dell’UE e dell’anglosfera è lecito dubitarne.

Fonte: https://www.nbcnews.com/news/amp/rcna28648

___________

La verità sul trattato dell’OMS sulle pandemie

“Boris Johnson è in procinto di firmare e aderire al trattato sulle pandemie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che dà all’OMS il potere di dettare le leggi del Regno Unito con lo schiocco di dita di un membro non eletto”.

Nell’articolo, si esaminano alcuni dettagli. La bozza del testo del trattato dell’OMS sulle pandemie è attesa per il 1° agosto 2022. Per garantire una procedura “trasparente, inclusiva ed equa” sarà necessaria la “piena partecipazione di tutti gli Stati membri con una significativa inclusione degli attori non statali”.

Una coppia di esperti citati dalla London School of Economics raccomanda il coinvolgimento di Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, Organizzazione Mondiale del Commercio e Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Inoltre, il trattato avrà bisogno del coinvolgimento di organismi regionali come l’Unione Africana e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico.

Senza il sostegno della società civile”, afferma la LSE, “un trattato sulle pandemie non vedrà la luce, o non proteggerà le persone più a rischio”.

Fonte: https://www.rebelnews.com/the_truth_about_the_whos_pandemic_treaty

__________

In Cina “pioggia e neve artificiali” entro il 2025

“Il governo cinese ha annunciato che sta espandendo di cinque volte il suo progetto di controllo del clima, che crea pioggia e neve artificiali.

Il Consiglio di Stato ha dichiarato martedì che il progetto coprirà presto 2,1 milioni di miglia quadrate e sarà pronto entro il 2025. Si tratta di circa il 56% dell’intera superficie cinese.

La Cina è uno delle dozzine di paesi che utilizzano il “cloud seeding” per cercare di produrre buone condizioni meteorologiche per i raccolti o per prevenire disastri naturali.

La “semina delle nuvole” comporta l’irrorazione di sostanze chimiche come lo ioduro d’argento o l’azoto liquido nelle nuvole, dove le goccioline d’acqua si condensano e cadono“.

Fonte: https://www.businessinsider.com/china-expanding-weather-modification-program-artificial-rain-snow-2025-2020-12?r=US&IR=T