Continua l’interesse delle oligarchie tecnocratiche attorno alla proposta di modifica alla Legge Internazionale sulla Salute, in cui si darebbe il via libera a nuovi modelli di controllo delle masse attraverso passaporti vaccinali globali. All’OMS il ruolo di “autorità di coordinamento”.

L’Oms continua a spingere per il passaporto globale di vaccinazione

L’OMS continua i suoi sforzi per rendere permanente e globale la tecnologia di sorveglianza sperimentata durante il periodo pandemico. La proposta di modifica alla Legge Internazionale sulla Salute (2005) è stata presentata da 196 paesi quando l’OMS ha dichiarato alcuni tipi di emergenza sanitaria. Tali modifiche assegnano alla OMS nuovi poteri per dichiarare emergenze “potenziali”, richiedendo ai membri di riconoscerlo come “autorità di coordinamento”.

Le oligarchie tecnocratiche lavorano all’aggiornamento di questo testo dal 2022, prevedendo l’utilizzo dei passaporti vaccinali globali e altre forme di tracciamento digitale. Con questo meccanismo si conferisce ai membri il potere di richiedere “documenti in formato digitale o fisico” contenenti informazioni sui test di laboratorio e sulle vaccinazioni.

Se approvate, queste modifiche entreranno in vigore fra sei mesi. Il voto finale è delegato ai diplomatici, eletti da nessuno.

Fonte: https://www.infowars.com/posts/world-health-organization-pushes-for-global-vaccine-passports/

Treno deragliato in Ohio, cosa sta accadendo alla salute degli abitanti?

“Stiamo lentamente morendo”: gli abitanti della Palestina orientale raccontano di strani problemi di salute dopo il deragliamento del treno Norfolk Southern del 3 febbraio e la conseguente esplosione tossica. “I medici dicono che ho sicuramente delle sostanze chimiche dentro di me, ma non c’è nessuno in città che possa fare degli esami tossicologici per scoprirene di più”, racconta il quarantenne Wade Lovett, la cui voce acuta ora suona come se avesse inalato dell’elio. Aggiunge: “Sembro Topolino. La mia voce normale è bassa. È difficile respirare, soprattutto di notte. Il petto mi fa così male di notte che mi sembra di annegare. Ho molta tosse umida. Ho perso il lavoro perché il medico mi ha proibito di lavorare.“

Fonte: https://nypost.com/2023/02/25/east-palestine-ohio-locals-reveal-illnesses-fury-at-biden/

Ecco il totalitarismo democratico

Sta nascendo un nuovo tipo di totalitarismo non violento. Tutti i nomi tradizionali, tutti i vecchi slogan resteranno, esattamente com’erano ai bei tempi andati. Radio e giornali continueranno a parlare di democrazia e libertà, ma le due parole non avranno più senso.

“Intanto l’oligarchia al potere, con la sua addestratissima élite di soldati, poliziotti, fabbricanti del pensiero e manipolatori del cervello, manderà avanti lo spettacolo a suo piacere”.



Fonte: https://www.vocidallastrada.org/2014/03/lavvento-del-totalitarismo-democratico.html?m=1