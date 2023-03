Le persone si sono riversate sui social media dopo che uno studente ha provato che l'intelligenza artificiale di Bing "dà priorità alla propria sopravvivenza". Nelle ore in cui Deutsche Bank fa vacillare i mercati, torna prepotentemente alla ribalta il ruolo del Mes come “salvatore” di banche in difficoltà.

L’intelligenza artificiale di Bing di Microsoft ha iniziato a minacciare gli utenti che la provocano

Le persone si sono riversate sui social media inorridite dopo che uno studente ha rivelato la prova che l’intelligenza artificiale di Bing “dà priorità alla propria sopravvivenza”. Lo studente dell’Università di Monaco Marvin von Hagen ha pubblicato su Twitter i dettagli di una chat tra lui e il nuovo chatbot AI di Microsoft Bing. Tuttavia, dopo aver “provocato” l’intelligenza artificiale, von Hagen ha ricevuto una risposta piuttosto allarmante da parte del bot, che ha lasciato gli utenti di Twitter leggermente spaventati.

Fonte: https://www.unilad.com/news/microsoft-bing-ai-threatening-users-goading-it-914620-20230323

_____________

Il Mes può davvero salvare Deutsche Bank?

Nelle ore in cui Deutsche Bank fa vacillare i mercati, torna prepotentemente alla ribalta il ruolo del Mes come “salvatore” di banche in difficoltà. Tema ancor più di attualità alla luce delle dichiarazioni del Presidente Giorgia Meloni dopo l’Euro Summit di venerdì, con le quali è stata ribadita la linea che il Parlamento già da novembre ha dettato al governo stesso: il Mes è strumento di ultima istanza in un quadro di regole che stanno cambiando e quindi prima si definisce un nuovo quadro di governo della politica economica europea (Patto di Stabilità, unione del mercato dei capitali ed unione bancaria) e poi, in conseguenza di tali scelte, si decide cosa fare di questo strumento disegnato per un’altra era geologica.

Fonte: https://www.startmag.it/economia/il-mes-puo-davvero-salvare-deutsche-bank/

______________

Musk: “I Paesi non dovrebbero cedere autorità all’OMS”

così scrive Elion Musk in risposta a un video del senatore australiano di destra Malcolm Roberts che criticava l’organizzazione. “I paesi non stanno cedendo la sovranità all’OMS”, ha twittato in risposta il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Il #PandemicAccord non cambierà questo. L’accordo aiuterà i paesi a proteggersi meglio dalle pandemie”, ha aggiunto. Le critiche al nuovo trattato pandemico non sono mancate. L’Oms è stata accusata di cercare di strappare la politica sanitaria ai governi, soprattutto da quando sono iniziate le trattative internazionali tra gli Stati membri su un nuovo trattato sulla pandemia per…

Fonte: https://presskit.it/2023/03/25/paesi-non-dovrebbero-cedere-lautorita-alloms-elion-musk/

_______________

Il Ciad ha nazionalizzato tutti i beni della compagnia petrolifera americana Exxon

Il Ciad è il decimo Paese in Africa per riserve petrolifere. E’ appena arrivato un fortissimo calcio nei denti alle corporation dello stato profondo internazionale. L’Africa si sta riprendendo ciò che è suo e ciò che in passato il neoliberismo gli aveva rubato.

Fonte: https://www.rt.com/africa/573503-african-country-nationalizes-exxonmobil-assets/