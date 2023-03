VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Larry Fink e lo spettro della “crisi a rotazione lenta” dopo il fallimento di SVB

L’amministratore delegato di BlackRock Larry Fink ha sollevato lo spettro di una “crisi progressiva” nel sistema finanziario statunitense a seguito del fallimento della Silicon Valley Bank, “con ulteriori sequestri e chiusure in arrivo”.

Fonte: https://www.ft.com/content/cbabba40-f449-48fc-bab9-609583171406

Fukushima, il peggio deve ancora arrivare

Forse non sarà necessario aspettare una guerra atomica fra russi e americani, per goderci le piacevoli conseguenze di una contaminazione nucleare. Basterà aspettare che i giapponesi riversino in mare 1 milione e 300.000 tonnellate di acqua contaminata che fino ad oggi è stata stipata nelle centinaia di cisterne che circondano la vecchia centrale (le vedete tutte nella foto del titolo). I giapponesi sostengono che ormai le cisterne hanno raggiunto la capacità limite, e che bisognerà iniziare a rovesciare in mare il loro contenuto. Questo naturalmente ha scatenato le proteste dei cinesi, dei coreani, dei russi, e della confederazione delle isole del Pacifico, che saranno i primi paesi a vedere il proprio mare contaminato dalle acque radioattive. Si calcola infatti che nell’arco di tre anni l’intero oceano Pacifico sarà contaminato, mentre nell’arco di 10 anni la contaminazione dovrebbe raggiungere tutti gli altri oceani del mondo. Le conseguenze disastrose sull’ecosistema possono essere solo vagamente immaginate. La confederazione delle Isole del Pacifico accusa apertamente il Giappone di non voler condividere i dati scientifici sulle acque contaminate, come invece avevano promesso di fare. E mentre le varie nazioni del Pacifico lamentano apertamente i rischi di questa operazione, tutto il mondo occidentale – di cui il Giappone è alleato – sembra voler ignorare questo pericolo. Evidentemente la “comunità internazionale” esiste solo quando dobbiamo aggredire militarmente un paese che vogliamo depredare. Ma quando si tratta di mettere in difficoltà uno di noi, allora piuttosto si tace. Anche se il prezzo, in questo caso, rischia di essere un disastro ecologico di portata planetaria. Massimo Mazzucco

Fonte: https://www.globaltimes.cn/page/202303/1286726.shtml

Putin: “La Russia ha condonato più di 20.000 milioni di dollari di debito ai Paesi africani”

Il presidente ha sottolineato che la Russia fornirà gratuitamente cibo ai paesi bisognosi in Africa se non proroga di 60 giorni l’accordo sul trasporto del grano.

Fonte: https://actualidad.rt.com/actualidad/461389-putin-rusia-20000-millones-africa

Relatore alla riunione plenaria della Commissione Trilaterale: “Il 2023 è “l’anno uno” del Nuovo Ordine Globale”

Durante la riunione plenaria annuale della Commissione Trilaterale, fondata da David Rockefeller nel 1973, e svoltasi a Nuova Delhi tra il 10 e il 12 marzo 2023, un relatore, che non può essere identificato secondo le regole della stessa commissione, si è rivolto alla platea affermando che: “Tre decadi di globalizzazione – definita come integrata, basata sul libero mercato e deflazionistica – sono state sostituite da quello che sarà un periodo pluridecennale di globalizzazione definito come frammentato, non basato sul libero mercato ma basato sulla politica industriale e strutturalmente inflazionistico. Quest’anno, il 2023, è “l’anno uno” di questo nuovo ordine globale”. Quello che ci aspetta, secondo le previsioni, è un periodo di inflazione strutturale che durerà per decenni. Quasi in contemporanea La Fed si prepara a lanciare FedNow, un servizio di elaborazione delle transazioni digitali che sarà la porta d’accesso al CBDC e all’identità digitale. Altri progetti simili sono partiti anche in India e Nigeria con UPI ed eNaira.

Fonte: https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Trilateral-Commission-calls-2023-Year-One-of-new-world-order

L’esposizione alla fluorizzazione dell’acqua renderebbe più stupidi i bambini, secondo i documenti svelati dalla causa contro il governo USA

“Il rapporto del governo soppresso rileva che il fluoro può ridurre il QI La causa in corso rivela i tentativi del governo di nascondere le prove di potenziali effetti collaterali legati ai programmi di fluorizzazione dell’acqua Il 15 marzo il rapporto del National Toxicology Program (NTP) che esamina la neurotossicità del fluoruro è stato finalmente reso pubblico in base a un accordo raggiunto in una causa in corso intentata contro l’Environmental Protection Agency (EPA) dal Fluoride Action Network (FAN)”.

La causa a lungo ritardata iniziata nel 2017 ha rivelato i tentativi del governo di limitare le prove disponibili per essere esaminate in tribunale.

Fonte: https://www.theepochtimes.com/health/suppressed-government-report-finds-fluoride-can-reduce-iq_5129218.html

La Nato accelera sul dispiegamento di 300mila soldati sul fianco orientale, scrive il giornale statunitense Politico

Secondo quanto affermato nell’articolo, l’Alleanza Atlantica ha in programma: la creazione di un gruppo di 100mila militari, se necessario, pronti ad essere schierati entro 10 giorni; il secondo gruppo, se necessario, andrà a sostenere il primo per 10-30 giorni.

Fonte: https://www.politico.eu/article/nato-is-racing-to-arm-its-russian-borders-can-it-find-the-weapons-eastern-edge-military-leaders-james-j-townsend-jr-us-one-billion-citizens-army-europe/

“Cari giornalisti: anche voi siete nel mirino. Insieme ai vostri lettori”, la moglie di Julian Assange

Stella Moris Assange lancia l’allarme per tutti coloro che praticano il giornalismo con coscienza. Così come per tutti coloro che si affidano a loro per rimanere informati. I poteri forti vogliono bendare e imbavagliare non solo Julian Assange, ma anche la libertà di parola e il nostro stesso diritto ad essere informati. La detenzione di Julian Assange è “un segnale”, ha detto, deliberatamente inteso dai Poteri costituiti “per scoraggiare altri giornalisti dal fare come lui”, un segnale che mette a nudo “a cosa ricorrerà il Potere”. L’Europa ha quindi il dovere di “fare passi concreti in difesa di Julian…

Fonte: https://presskit.it/2023/03/16/cari-giornalisti-anche-siete-nel-mirino-insieme-ai-vostri-lettori-la-moglie-julian-assange/