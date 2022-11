VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

USA, comandante Stratcom: “la guerra in ucraina è solo un assaggio. la vera guerra sarà con la Cina”

L’attuale guerra in Ucraina “è solo il riscaldamento pre-partita”, ha detto l’ammiraglio della marina Charles A. Richard, comandante del Comando strategico degli Stati Uniti (Stratcom) durante un discorso al Simposio annuale e all’aggiornamento del settore della Naval Submarine League 2022. “Il grande [scontro] sta per arrivare. E non ci vorrà molto prima che veniamo messi alla prova in modi in cui non lo siamo stati da molto tempo”.

“Dobbiamo apportare un cambiamento rapido e fondamentale nel modo in cui affrontiamo la difesa di questa nazione”, ha continuato.

“Valuto il nostro livello di deterrenza contro la Cina e quello che vedo è che la nave sta affondando lentamente. Lentamente, ma sta affondando, poiché fondamentalmente stanno mettendo in campo le capacità più velocemente di noi”, ha detto Richard. “Mentre quelle curve continuano, non importa quanto sia buono il nostro [piano operativo] o quanto siano bravi i nostri comandanti, o quanto siano bravi i nostri cavalli – non ne avremo abbastanza. E questo è un problema a breve termine”.

Richard ha anche affermato che gli Stati Uniti devono guardare al loro passato di sviluppo militare per capire come aumentare il proprio dominio nella sfera militare internazionale.

“Sapevamo come muoverci velocemente, oggi abbiamo perso la capacità di farlo. Dobbiamo tornare all’abitudine di non parlare per mitigare i nostri presunti eventuali fallimenti”, ha detto.

“[Dobbiamo] tornare a farci le domande che ci facevamo in passato. Che cosa serve? Quanto ci vorrà? Servono soldi? Servono persone? Abbiamo bisogno di autorità? Quali sono i rischi? È così che siamo arrivati ​​​​sulla Luna nel 1969. Dobbiamo tornare a pensare come all’epoca. Altrimenti, la Cina semplicemente ci supererà e la Russia non andrà da nessuna parte in tempi brevi”. (Fonte: Newsweek. Grazie a La Mia Russia per la segnalazione).

Fonte: https://www.newsweek.com/ukraine-war-us-china-threat-warning-charles-richard-1756972