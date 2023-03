Vero o Falso. La Cina schiererà 1500 testate nucleari entro il 2035

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

La Cina può schierare 1500 testate nucleari entro il 2035

Una possibilità concreta, visto che la Russia ha “fornito” uranio arricchito all’impianto di Pechino CFR-600.

I funzionari statunitensi sono nervosi. Il recente vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping ha portato a un accordo a lungo termine volto allo sviluppo sostenuto dei cosiddetti reattori a neutroni veloci.

Si dice che il segretario di Stato americano Antony Blinken abbia toccato l’accordo Cina-Russia e abbia espresso preoccupazioni durante un’audizione al Congresso mercoledì. “Hanno parlato di una partnership senza limiti“, ha detto Blinken, sottolineando che la nuova area di preoccupazione per l’amministrazione Biden deriva dalla cooperazione nucleare tra Russia e Cina, secondo Nikkei Asia.

Secondo quanto riferito, a dicembre il gigante russo della tecnologia nucleare Rosatom State Nuclear Energy Corporation ha fornito 25 tonnellate di uranio altamente arricchito al CFR-600 cinese, il primo reattore veloce. Gli impianti di reattori veloci della Cina utilizzano metallo liquido anziché acqua per moderare le operazioni.

Questi reattori veloci sono presi in prestito dalla tecnologia russa. Bloomberg ha riferito che gli analisti sono preoccupati che l’impianto cinese possa produrre abbastanza carburante per costruire circa 50 testate nucleari all’anno utilizzando forniture russe.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin, durante una regolare conferenza stampa a Pechino, ha risposto agli Stati Uniti. Wang ha dichiarato: “Cina e Russia conducono una normale cooperazione civile in materia di energia nucleare in linea con i rispettivi obblighi internazionali dovuti nel quadro degli accordi intergovernativi, il che è perfettamente normale e non vediamo nulla di sbagliato in questo“.

Vaccini tradizionali, sempre arrivati sul mercato troppo in fretta e dopo pochi test

Sfatiamo un mito? I vaccini “classici” sono studiati per decenni e su milioni di volontari? Assolutamente NO! Se prendiamo per esempio l’antitetanico singolo Anatetall della GSK, indicato per l’immunizzazione attiva primaria contro il tetano nei bambini e negli adulti, scopriamo che la sua sicurezza, ovvero la raccolta e lo studio delle reazioni avverse, è stata valutata su un campione di CINQUANTACINQUE adulti e ZERO bambini.

Questo vaccino, ormai utilizzato da anni, è stato immesso sul mercato e inoculato a milioni di adulti e altrettanti bambini con una valutazione della sicurezza totalmente inconsistente e povera e no, non è stato aggiornato con successivi studi!

Ucraina. Secondo il Presidente serbo sempre vicina all’ingresso nell’UE, ma sotto “forte influenza” USA

L’Ucraina inizierà i colloqui per entrare nel blocco entro giugno, ma gli Stati Uniti intendono dividere in due l’unione, ha affermato Vucic. Con una vittoria sul campo di battaglia “impossibile”, l’Ucraina inizierà i negoziati per entrare nell’UE quest’estate, ha detto domenica il presidente serbo Aleksandar Vucic a un media locale.

L’Ucraina entrerà a far parte di un gruppo di paesi dell’UE sotto “l’influenza diretta” degli Stati Uniti, ha affermato.

“L’Ucraina non vincerà facilmente in senso militare, è quasi impossibile“, ha detto Vucic all’emittente serba RTV Pink. Di fronte a questa presa di coscienza, ha proseguito, “saranno prese decisioni” a Bruxelles e Kiev intorno a giugno “sull’avvio immediato dei negoziati e sull’ingresso [dell’Ucraina] nell’UE“.

Honduras rompe relazioni diplomatiche con Taiwan e abbraccia la Cina

La Cina ha convinto l’Honduras ad abbandonare i legami formali con Taiwan e a stabilirli con Pechino. Un duro colpo per la posizione internazionale di Taipei a pochi giorni dal viaggio del presidente taiwanese in Centro America e negli USA. Adesso sono solamente 13 i Paesi che riconoscono l’isola. Ma anche l’ennesima sconfitta diplomatica per Washington.

