Sull’Intelligenza artificiale, le grandi aziende digitali saranno in grado di autoregolarsi? Facebook bolla i contenuti cristiani come fake news? Cosa è accaduto nel Mar Nero alla nave russa Ivan Khurs?

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Gli insegnati scrivono al Times: “Con l’IA la comprensione di ciò che è vero e falso verrà progressivamente erosa”

“Man mano che l’apprendimento diventa più tecnologico, la loro comprensione di ciò che è reale e ciò che è normale, ciò che è vero e falso, verrà progressivamente erosa”, hanno scritto otto insegnati al Times.

Il giudizio non è solo negativo, ma chiedono che l’intelligenza artificiale sia regolamentata.

“Non abbiamo fiducia che le grandi aziende digitali saranno in grado di autoregolarsi nell’interesse di studenti, personale e scuole. E, in passato, il governo non si è mostrato capace o disposto a farlo”, scrivono i docenti.

Fonte: https://w3b.today/otto-insegnati-scrivono-una-lettera-al-times-con-lai-la-comprensione-di-cio-che-e-vero-e-falso-verra-progressivamente-erosa/

_______

I retroscena dietro l’attacco alla Ivan Khurs

La nave da ricognizione russa Ivan Khurs, attaccata giorni fa da droni marini ucraini nel Mar Nero, ha il compito di sorvegliare il gasdotto Turkstream. Il sabotaggio è stato reso possibile dall’uso dei dati di intelligence inviati dal drone l’RQ-4 in volo sul Mar Nero. Ma attaccare il Turkstream significa attaccare due Paesi NATO come Turchia e Ungheria. E i turchi non sono i tedeschi: non la prenderanno bene.

Fonte: https://giubberosse.news/2023/05/28/i-retroscena-dietro-lattacco-alla-ivan-khurs/

________

Facebook etichetta i contenuti cristiani come “Fake News”

Facebook ha annunciato che non permetterà più la pubblicazione di contenuti cristiani sulla piattaforma e ha iniziato ad aggiungere un’etichetta di avvertimento “fake news” ai post su Gesù Cristo. Secondo il giornalista di Blaze Billy Hallowell, quando è andato a testare le nuove regole si è visto recapitare da Facebook un avviso di “discorso d’odio”. Hallowell, cristiano, ha cercato di esercitare la sua libertà religiosa pubblicando il seguente messaggio sulla sua pagina Facebook: “Gesù è morto perché tu potessi vivere”. Tuttavia, nonostante il suo post riflettesse uno dei principi fondamentali del cristianesimo, è stato cancellato da Facebook ed è stato accusato di diffondere “discorsi d’odio”.

Fonte: https://www.newsfromtheperimeter.com/home/2023/5/22/facebook-labels-christian-content-as-fake-news