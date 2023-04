Il presunto caso di corruzione Von der Leyen – Pfizer diventa un caso di diritto penale in Belgio. È guerra degli automobilisti alle telecamere di sorveglianza delle aree green di Londra. Composti tossici utilizzati per la produzione di tubi industriali e guanti di gomma sono presenti nell'80% del cibo di McDonald's, Burger King e Pizza Hut.

Il presunto caso di corruzione Von der Leyen – Pfizer diventa un caso di diritto penale in Belgio

“In Belgio è stata presentata una nuova denuncia contro Ursula von der Leyen. In esso, il presidente della Commissione Ue è accusato di “assunzione di autorità e abuso di titoli”, “distruzione di documenti pubblici” e “lobbismo illegale e corruzione”. L’attore è Frédéric Baldan, un lobbista accreditato dell’UE.

Leyen-SMS diventa un caso di diritto penale. L’accusa di Baldan riguarda, tra l’altro, l’affare Pfizer dell’UE”.

Fonte: https://tkp.at/2023/04/18/klage-von-eu-lobbyist-reicht-klage-ein-leyens-pfizer-sms-erstmals-fall-fuer-strafrecht/

________

GB, è guerra degli automobilisti alle telecamere a sorveglianza delle aree green di Londra

“Gli automobilisti frustrati hanno fatto ricorso al furto di telecamere ULEZ (Ultra-Low Emission Zone) per protestare contro i controversi piani di espansione del sindaco di Londra Sadiq Khan. I manifestanti hanno scalato i segnali stradali per disattivare i dispositivi di rilevamento della registrazione dei veicoli nei distretti della capitale, tra cui Kingston, Sutton, Heathrow, Bromley e Greenwich. Ci sono rapporti secondo cui le telecamere ULEZ sono state strappate dalle loro basi, i loro cavi sono stati tagliati… Transport for London (TfL) , che gestisce lo schema, ha in programma di installare 2.750 telecamere nella periferia di Londra per rafforzare la nuova zona ULEZ”.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/news/article-11984919/Frustrated-motorists-STEALING-Ulez-cameras-protest-Sadiq-Khans-expansion-plans.html

__________

Cibo spazzatura! Composti tossici utilizzati per la produzione di tubi industriali e guanti di gomma sono presenti nell’80% del cibo di McDonald’s, Burger King e Pizza Hut

“Secondo uno studio, le sostanze chimiche pericolose sono collegate ad asma, infertilità e testicoli più piccoli. I ricercatori della George Washington University hanno analizzato 64 prodotti di McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Domino’s, Taco Bell e Chipotle. L’80% conteneva uno ftalato legato a un maggior rischio di asma e il 70% uno legato a una minore fertilità. I prodotti a base di carne presentavano livelli più elevati di ftalati, mentre le patatine fritte e la pizza al formaggio presentavano i livelli più bassi. Secondo le loro analisi, hanno trovato ftalati, utilizzati per rendere flessibile la plastica, in oltre l’80% dei campioni. Gli ftalati sono noti anche come plastificanti e sono utilizzati in centinaia di prodotti, dai pavimenti in vinile agli imballaggi in plastica, dai saponi agli shampoo. Inoltre, sono stati collegati a numerosi problemi di salute, tra cui cancro, danni al fegato, infertilità, malattie della tiroide, asma e persino testicoli più piccoli, oltre a difficoltà di apprendimento, problemi comportamentali e disturbi da deficit di attenzione nei bambini”.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-10136675/Chemicals-used-make-plastics-soft-McDonalds-Chipotle-Pizza-Hut-food.html