I giornali raccontano ancora la verità? Ne parlano in un incontro video il direttore di Key4biz, Raffale Barberio, e Glauco Benigni. Truppe americane e britanniche in Ucraina, solo una questione di tempo. In Italia sono morti di Covid-19 solo due persone ogni 100.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con "pifferai magici", in una costante rincorsa tra Vero e Falso.

È solo questione di tempo prima che le truppe britanniche e americane vengano inviate in Ucraina

l recente annuncio di Boris Johnson che 7.000 soldati britannici verranno inviati nella regione dovrebbe preoccuparci. È il primo passo di una campagna di acclimatamento per abituare i propri cittadini all’idea della presenza delle truppe britanniche, prima che vengano finalmente inviate nella stessa Ucraina quando la stampa si rivolterà contro di lui per il numero di persone nel Regno Unito che stanno perdendo la casa nei prossimi mesi.

Il giornalismo appare sempre più un mix di vero e di falso. Come mai?

Solo due morti per Covid ogni 100 in Italia

Il 98% è un’anomalia! Il direttore di dipartimento del Garibaldi, prof. Bruno Cacopardo: “Su 100 deceduti catalogati come Covid forse soltanto due sono morti davvero per il virus. Quindi il bollettino veritiero giornaliero dovrebbe indicare tot positivi, tot ricoveri, due decessi”. Per il docente dell’università catanese bisogna chiarire questo punto a livello ministeriale e dare all’opinione pubblica una giusta ed equa informazione sull’andamento pandemico di quest’ultimo periodo. “La mortalità – spiega il professore – dei pazienti per patologie diverse è divisa in due varianti: c’è la mortalità cosiddetta “cruda” che è quando si muore non per la malattia per cui si è affetto, ma per altre condizioni o eventi, come un soggetto malato di tumore che muore investito da un’auto. E poi c’è una mortalità che si chiama “attribuibile”, che è invece collegata direttamente alla patologia. Cioè il soggetto è morto della patologia cui era affetto. Ora – continua Cacopardo – se io voglio dare il numero esatto di morti Covid, ma dò un numero di morti totale che include anche i decessi per mortalità “cruda” avrò una immagine falsata. Se io, al contrario, voglio dare il giusto numero di decessi Covid dovrei dare solo il dato delle cosiddette morti “attribuibili”

Bill Gates vuole vendere all’OMS il suo Team GERM per battere il Covid: deciderà i prossimi lockdown

“Bill Gates ha rilasciato un altro bizzarro video. Questa volta cercando di vendere i suoi GERM al mondo. Secondo Gates, il team GERM monitorerà le nazioni sovrane e deciderà quando è necessario sospendere le libertà civili delle persone, costringerle a indossare maschere e chiudere i confini. Il team globale sarà composto da 3.000 esperti di malattie nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della sanità (“OMS”) e riceverà circa 1 miliardo di dollari all’anno in finanziamenti. E il compito più importante del team GERM è impegnarsi nei giochi GERM”

