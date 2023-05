In un’intervista rilasciata da Robert Brunner all’Illinois News Bureau si parla di IA, automazione e posti di lavoro persi. Gli smartphone con chip Qualcomm inviano grandi volumi di informazioni private verso gli USA. Stellantis produrrà Idrogeno per le auto Fuel Cell, le elettriche di oggi sono già pronte per la rottamazione. Sarà tutto Vero o Falso?

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con "pifferai magici", in una costante rincorsa tra Vero e Falso.

IA e lavoratori: il 10% che va in pensione non verrà sostituito, l’analisi di Robert Brunner

“Penso che parte del lavoro sarà sostituito dall’IA generativa, ma ciò non significa che presto ci saranno licenziamenti di massa. La mia ipotesi è che se c’è un tasso di abbandono naturale, diciamo, del 10% in un’azienda, quei lavoratori semplicemente non verranno sostituiti”, spiega in una lunga intervista Robert Brunner sull’Illinois News Bureau.

“E il motivo è che ci si aspetterà che i lavoratori saranno più produttivi perché saranno in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale, che fungerà da moltiplicatore di forza. Se sei stato in grado di produrre cinque widget in una settimana, l’intelligenza artificiale potrebbe aiutarti a produrne 10”.

Fonte: https://news.illinois.edu/view/6367/834048202

_____________

Gli smartphone con chip Qualcomm inviano informazioni private verso gli USA

Secondo un rapporto della società di sicurezza tedesca Nitrokey, gli smartphone con chip Qualcomm inviano informazioni private dell’utente, inclusi indirizzo IP, ID univoco, prefisso internazionale del cellulare, al produttore di chip statunitense Tali informazioni personali sono state inviate “senza il consenso dell’utente, non crittografate e anche quando si utilizza una distribuzione Android senza Google”, afferma il rapporto Nitrokey è stato testato con uno smartphone Sony Xperia XA2 dotato di chip Qualcomm Snapdragon 630 e installato /e/OS, una versione open source di Android priva di servizi Google Nessuna carta SIM è stata inserita nel telefono, né il servizio di localizzazione GPS è stato attivato La società ha monitorato i dati con Wireshark, un software per il traffico di rete, e ha scoperto che i dati verranno trasmessi al server izatcloud.net , che attribuisce a Qualcomm.

Fonte: https://www.nitrokey.com/news/2023/smartphones-popular-qualcomm-chip-secretly-share-private-information-us-chip-maker

________

Stellantis produrrà Idrogeno per le auto Fuel Cell, le elettriche di oggi sono già pronte per la rottamazione

Non ci voleva molto a scommettere che l’Idrogeno sarebbe stato il protagonista dei carburanti, almeno per il breve termine. Qualcuno pensa che le auto Fuel Cell siano al momento solo prototipi.

In realtà, queste auto sono da anni già presenti sul mercato automobilistico. Non parliamo quindi di Futuro, ma di Presente.

Concludendo, in un articolo abbiamo due gradite notizie.

La prima è che l’idrogeno sarà protagonista, la seconda, annuncia la dipartita della tecnologia delle auto elettriche attuali.

Peccato, è stato breve, ma intenso.

Fonte: https://www.quattroruote.it/news/industria-finanza/2023/05/16/stellantis_siglato_l_accordo_per_l_ingresso_in_symbio_al_gruppo_un_terzo_del_capitale.html