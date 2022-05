Gli “Alti papaveri” del Partito Comunista cinese cedono tutti i loro beni all’estero, anche quelli dei famigliari. Il mondo è sull’orlo di una crisi umanitaria senza pari nella storia. Il Pentagono ha stilato un contratto per la “Ricerca COVID-19” in Ucraina 3 mesi prima che il COVID-19 esistesse ufficialmente.

Gli “Alti papaveri” del Partito Comunista cinese cedono tutti i loro beni all’estero, anche quelli dei famigliari

L’alta dirigenza del Partito comunista cinese ha ricevuto ordine di cedere i propri beni all’estero, inclusi quelli intestati a figli e mogli.

La decisione è stata presa sullo sfondo delle sanzioni occidentali contro la Russia.

Fonte: https://twitter.com/yin_sura/status/1527347973897670669

___________

Vivere sull’orlo del precipizio

“Ho l’impressione che molte persone non capiscano l’enormità della crisi alimentare globale che dovremo affrontare nei prossimi mesi. Il mondo potrebbe essere sull’orlo di una massiccia crisi umanitaria.

Il crollo della catena di approvvigionamento ha preceduto la guerra in Ucraina, ma la guerra ha solo intensificato i problemi. Potete rendervene conto con i vostri occhi quando entrate in un supermercato e trovate lunghe distese di scaffali vuoti nei negozi che un tempo erano pieni zeppi di cibo e altra merce …”

(traduzione dall’articolo di James Rickards, “We Are on the Precipice”, pubblicato su The Daily Reckoning)

Fonte: https://giubberosse.news/2022/05/20/siamo-sullorlo-del-precipizio/

______________

USA: spunta contratto di ricerca in Ucraina sul Covid-19, tre mesi prima della sua diffusione

Il Pentagono ha stilato un contratto per la “Ricerca COVID-19” in Ucraina 3 mesi prima che il COVID-19 esistesse ufficialmente

Il mondo ha iniziato a sentire parlare per la prima volta di un nuovo coronavirus all’inizio di gennaio 2020, con segnalazioni di una presunta nuova malattia simile alla polmonite che si è diffusa a Wuhan, in Cina. Tuttavia, il mondo non conosceva il Covid-19 fino a febbraio 2020, perché è stato solo l’11 di quel mese che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente chiamato la nuova malattia da coronavirus Covid-19.

Quindi, essendo questa la verità ufficiale, perché i dati del governo degli Stati Uniti mostrano che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DOD) ha assegnato un contratto il 12 novembre 2019 a Labyrinth Global Health INC. per la “ricerca COVID-19”, almeno un mese prima della presunta comparsa del nuovo coronavirus e tre mesi prima che fosse ufficialmente soprannominato Covid-19?

I risultati scioccanti, tuttavia, non finiscono qui. Il contratto aggiudicato nel novembre 2019 per la “Ricerca COVID-19” non solo doveva svolgersi in Ucraina, ma faceva parte di un contratto molto più ampio per un “Programma di riduzione della minaccia biologica in Ucraina”.

Fonte: https://www.maurizioblondet.it/il-pentagono-ha-stilato-un-contratto-per-la-ricerca-covid-19-in-ucraina-3-mesi-prima-che-il-covid-19-esistesse-ufficialmente/