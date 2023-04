Il divieto di Pechino sulle esportazioni verso l’estero di materie rare sarebbe un duro colpo per i mercati globali di tecnologia, soprattutto per gli Stati Uniti. Iran e Russia alleate per indebolire il dollaro su scala mondiale. Il corpo umano genererà energia grazie alle nuove tecnologie wireless.

La Cina pronta al divieto di esportazione di materie prime rare

La Cina sta valutando la possibilità di vietare l’esportazione di alcune tecnologie necessarie alla produzione di magneti prodotti dalle terre rare, componenti chiave per il processo di elettrificazione. L’obiettivo è contrastare il vantaggio degli Stati Uniti nell’arena high-tech. I funzionari stanno pianificando modifiche a un elenco di restrizioni all’esportazione di tecnologia, aggiornato l’ultima volta nel 2020.

_________

L’Iran vuole più sostegno russo per la sua industria della difesa, e trama per indebolire il dollaro

I funzionari russi e iraniani stanno lavorando per indebolire il dollaro USA, discutendo dei loro interessi comuni in un incontro avvenuto a Teheran domenica.

I media iraniani hanno riferito che Mosca ha espresso la disponibilità a investire nelle industrie siderurgiche, petrolifere e petrolchimiche iraniane

_________

Grazie alla nuova tecnologia wireless il corpo umano potrà presto generare

Pubblicato gennaio 2023 “i ricercatori di tutto il mondo stanno già lavorando duramente al futuro: il 6G. Una delle scoperte più promettenti nelle telecomunicazioni 6G è la possibilità di Visible Light Communication (VLC), che è come una versione wireless della fibra ottica, che utilizza lampi di luce per trasmettere informazioni. Ora, un team di ricercatori dell’Università del Massachusetts Amherst ha annunciato di aver inventato un modo innovativo a basso costo per raccogliere l’energia di scarto dal VLC utilizzando il corpo umano come antenna. Questa energia di scarto può essere riciclata per alimentare una serie di dispositivi indossabili o persino, forse, dispositivi elettronici più grandi”.

