Il gruppo di hacker "Anonymous" ha pubblicato documenti riservati sull'esistenza di un’organizzazione segreta britannica per la guerra piscologica in Europa. La guerra per procura in Ucraina si sta rivelando solo un preludio a qualcosa di più ampio, che coinvolge la carestia mondiale e una crisi dei cambi per i paesi carenti di cibo e petrolio?

L’organizzazione segreta “Integrity Initiative” per condurre operazioni di guerra psicologica in tutta Europa

Il 4 gennaio 2019, il gruppo di hacker “Anonymous” ha pubblicato una copia scannerizzata di documenti riservati che confermano l’esistenza e le attività di una organizzazione segreta britannica, “Integrity Initiative”, che opera in tutta Europa e conduce operazioni di guerra psicologica. Complessivamente, “Anonymous” ha pubblicato dozzine di documenti sulle attività di questa organizzazione in Gran Bretagna e in molti altri paesi.

Secondo i documenti visionati, “Integrity Initiative” mira a sabotare le opinioni e le informazioni “filo-russe”, avviando e incoraggiando campagne mediatiche contro la Russia. Dai documenti si evince anche la creazione di “cellule anti-russe” in tutta Europa e nel resto del mondo, con la creazione di cosiddetti cluster in vari paesi europei, inclusa l’Italia.

Il progetto “Integrity Initiative” è stato lanciato nel 2015 dall’Institute of Statecraft (IfS), un’associazione senza fini di lucro fondata da membri dei servizi di intelligence britannici. È finanziato dal Ministero degli esteri e del Commonwealth britannico, dalla NATO, dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Ministero della Difesa nazionale lituano. Fondi arriverebbero anche da Facebook”

Fonte: https://thegrayzone.com/2018/12/17/inside-the-temple-of-covert-propaganda-the-integrity-initiative-and-the-uks-scandalous-information-war/

Due presunti mercenari britannici rischiano la pena di morte nella DNR

Il Regno Unito sta facendo appello contro una possibile condanna a morte nei confronti di due britannici nella DNR.

Lo ha affermato il capo del ministero della Giustizia britannico Dominic Raab.

Aiden Eslin e Sean Pinner sono accusati di aver partecipato alle ostilità dalla parte dell’Ucraina come mercenari.

Il loro caso è ora pendente in Cassazione del DNR.

Fonte: https://www.matchtv.it/russiatoday.html

Le conseguenze umane, alimentari ed economiche della guerra in Ucraina

Non c’è modo che i paesi del Sud del mondo possano pagare petrolio, fertilizzanti e cibo da questi paesi e anche pagare i debiti in dollari che sono l’eredità della politica commerciale neoliberista sponsorizzata dagli Stati Uniti e soggetta al protezionismo degli Stati Uniti e della zona euro.

La guerra per procura in Ucraina si sta rivelando solo un preludio a qualcosa di più ampio, che coinvolge la carestia mondiale e una crisi dei cambi per i paesi carenti di cibo e petrolio?

È probabile che molte più persone muoiano di carestia e disagi economici che sul campo di battaglia ucraino. È quindi opportuno chiedersi se quella che sembrava essere la guerra per procura dell’Ucraina sia parte di una strategia più ampia per bloccare il controllo statunitense sul commercio e sui pagamenti internazionali. Stiamo assistendo a una presa di potere finanziariamente armata da parte dell’area del dollaro USA nel sud del mondo e nell’Europa occidentale. Senza il credito in dollari degli Stati Uniti e della sua filiale del FMI, come possono i paesi rimanere a galla? Quanto duramente agiranno gli Stati Uniti per impedire loro di de-dollarizzare, rinunciando all’orbita economica degli Stati Uniti?

Fonte: https://giubberosse.news/2022/06/07/usa-nato-con-laiuto-del-wef-stanno-spingendo-per-una-carestia-nel-sud-del-mondo/