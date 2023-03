Nuovi studi lanciano l’ipotesi che non è solo il nostro pianeta a riscaldarsi, ma anche tutti gli altri globi del sistema solare. Dal Pentagono il piano per una possibile operazione militare contro l'Iran. Sottomarini russi armati di armi nucleari al largo delle coste statunitensi. Superbonus, allarme per milioni di appartamenti a rischio pignoramento.

Surriscaldamento globale, un fenomeno dell’intero sistema solare?

(…) ora arriva una notizia importante che manda in frantumi l’ipotesi del cambiamento climatico antropogenico: non è solo il nostro globo a riscaldarsi, ma anche tutti gli altri globi del sistema solare. Cosa? Ebbene, sì, le prove ci sono e sono molto confuse. Nessuno sa quale sia la causa, ma l’effetto è misurabile e significativo.

Fonte: https://www.vocidallastrada.org/2023/03/il-riscaldamento-globale-sulla-terra-e.html?m=1

Dal Pentagono il piano per una possibile operazione militare contro l’Iran

Basta un ordine del Presidente degli Stati Uniti per lanciare un attacco contro la Repubblica islamica. Lo ha annunciato durante un briefing il vice assistente del Ministero della Difesa per gli affari del Medio Oriente, Dana Stroul. Un alto funzionario militare ha dichiarato ai giornalisti che l’Iran sta passando da una minaccia regionale a un problema globale. Dana Stroul ritiene che gli sforzi di Teheran nel campo nucleare e la cooperazione militare con la Russia siano un fattore destabilizzante in Medio Oriente. Ha sottolineato che gli Stati Uniti scambiano attivamente informazioni con i loro alleati nella regione mediorientale per rispondere rapidamente alle minacce emergenti. Le dichiarazioni delle autorità iraniane sugli sviluppi esclusivamente pacifici in campo nucleare non vengono tradizionalmente prese in considerazione a Washington. Come giustamente fa notare l’Ambasciata Russa in Kenya in un tweet, la UE deve immediatamente sollevare preoccupazione per questa dichiarazione e mettere in guardia Washington dall’uso della forza, minacciandola di sanzioni schiaccianti. Giusto?

Fonte: https://www.easternherald.com/2023/03/06/the-pentagon-has-prepared-a-military-operation-plan-against-iran/

Sottomarini russi armati di armi nucleari al largo delle coste statunitensi

I generali statunitensi sono stati spaventati dall’inaspettata comparsa di sottomarini russi a propulsione nucleare al largo delle coste americane. Mentre in precedenza si pensava che i sottomarini russi si trovassero per lo più nelle acque del Mar Nero e del Mediterraneo, si è scoperto che i sottomarini stavano esplorando gli approcci alle coste statunitensi, rimanendo inosservati. “I sottomarini nucleari vengono dispiegati al largo delle coste statunitensi, nel Mediterraneo e altrove lungo la periferia dell’Europa”, ha dichiarato Michael Peterson, direttore dell’Istituto per gli studi marittimi russi presso l’U.S. Naval War College, avvertendo che tali dispiegamenti “riflettono il dispiegamento di sottomarini (nell’oceano mondiale) nello stile della Guerra Fredda sovietica”, ha riportato Newsweek. Gli Stati Uniti sono particolarmente allarmati dal fatto che i sottomarini nucleari russi sono difficili da monitorare e se scoppia un conflitto armato sarà difficile o impossibile prevedere un attacco, anche se gli Stati Uniti hanno affermato in passato di sapere entro pochi chilometri dove sono dislocati i sottomarini russi e di conoscere le rotte dei loro movimenti.

Fonte: http://avia.pro/news/poyavivshiesya-u-poberezhya-ssha-rossiyskie-atomnye-podvodnye-lodki-perepugali-pentagon

Superbonus, allarme per milioni di appartamenti a rischio pignoramento

Molte famiglie insomma non hanno i soldi necessari per poter onorare un eventuale debito che, di fatto, non pensavano di dover contrarre: “Il rischio -afferma il Ceo di Uese Italia spa- è che, a partire da settembre di quest’anno, molti proprietari rischiano di vedere le loro abitazioni essere oggetto di pignoramento fino alla messa all’asta. Milioni di appartamenti che rischiano di essere persi dai legittimi proprietari che, di fatto, si sono limitati a fidarsi dello Stato. Un problema serio che riguarda in particolare chi ha iniziato ad eseguire i lavori a partire da ottobre dello scorso anno. Una beffa che fa il paio con le difficoltà che i costruttori stessi e i relativi subappaltatori stanno vivendo in queste settimane. Ricorrere al fallimento sembra, al momento, essere l’unica strada percorribile”.

Fonte:https://www.adnkronos.com/superbonus-lallarme-milioni-di-appartamenti-a-rischio-pignoramento_sW2EWBy7BccfAxhVlm7ZX