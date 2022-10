Vero o Falso. Finte vaccinazioni per Macron e molti parlamentari francesi

Finte vaccinazioni per il Presidente francese Emmanuel Macron e molti dei suoi colleghi in Parlamento, le dichiarazioni di Jean Lasalle. Austriaci contro pagamenti e valute digitali.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Politici francesi nella bufera, hanno fatto finta di vaccinarsi contro il Covid-19

Jean Lasalle, membro del parlamento francese, ex candidato alla presidenza, ha dichiarato di essere stato quasi ucciso dal vaccino, che gli ha deformato il cuore. È stato sottoposto a 4 operazioni cardiache che lo hanno salvato, subito dopo la vaccinazione.

Ma non solo, ha anche affermato che Emmanuel Macron e la maggior parte dei suoi colleghi in parlamento ha fatto finta di vaccinarsi.

Fonte: https://www.infowars.com/posts/french-politician-claims-covid-vaccine-nearly-killed-him-and-that-macron-lied-about-his-vax-status/

___________

Austriaci a favore del contante illimitato nei pagamenti (e contro le valute digitali)

“Più di mezzo milione di austriaci hanno firmato una petizione per chiedere un referendum sulla sanzione costituzionale del diritto a pagamenti illimitati in contanti. In un Paese di 8,9 milioni, la massiccia dimostrazione di sostegno al “diritto” di pagare in contanti dimostra il crescente movimento contro le valute digitali promosso dalle banche centrali di tutto il mondo e da istituzioni come il World Economic Forum (WEF)”

Fonte: https://rmx.news/article/over-500000-austrians-demand-right-to-cash-payments-be-added-to-countrys-constitution/