Il National Institutes of Health di Anthony Fauci stava finanziando la ricerca sui trattamenti per il vaiolo delle scimmie poco prima che il virus iniziasse a diffondersi. Gli USA conducono ricerche biologiche illegali in Indonesia nonostante il divieto dei biolab. Le prime aggressioni sessuali nel metaverso.

Il recente sussidio per il vaiolo delle scimmie di Fauci da 10 milioni di dollari

“L’agenzia del National Institutes of Health di Anthony Fauci stava finanziando la ricerca per identificare i trattamenti per il vaiolo delle scimmie poco prima che il virus iniziasse a diffondersi in un focolaio globale.

L’agenzia di Fauci, l’Istituto nazionale di allergie e malattie infettive (NIAID), è stata precedentemente esaminata per aver finanziato la ricerca sul coronavirus dei pipistrelli presso l’Istituto di virologia di Wuhan, che molti esperti di salute pubblica e funzionari dell’intelligence ritengono essere la fonte di COVID-19

Il NIAID ha anche finanziato la ricerca su potenziali cure per il vaiolo delle scimmie, poco prima che la malattia virale iniziasse a diffondersi in un focolaio globale. Il curioso tempismo della sovvenzione NIAID arriva tra giganti farmaceutici tra cui Pfizer e Johson & Johnson che realizzano profitti da record a causa della pandemia di COVID-19

La sovvenzione sostiene uno “studio randomizzato, controllato con placebo sulla sicurezza e l’efficacia di tecovirimat per il trattamento di pazienti con malattia da virus del vaiolo delle scimmie”…“.

https://reporter.nih.gov/search/sLt357_GeUyXtIUvUOY0MQ/project-details/10506292

______________

Le ricerche biologiche illegali in Indonesia condotte dagli USA

“A seguito dell’indagine della Russia sulla ricerca biologica statunitense in Ucraina, le operazioni statunitensi simili in altre regioni del mondo vengono ora esaminate più da vicino. Sono riemersi rapporti riguardanti il ​​Pentagono che conduce ricerche biologiche illegali in Indonesia nonostante il divieto dei biolab”.

Fonte: https://greatgameindia.com/us-illegal-biolab-indonesia/

_______________

Le aggressioni sessuali nel metaverso

Secondo un rapporto di SumOfUs, nel METAVERSO si stanno verificando inquietanti episodi di donne che sono state aggredite e molestate sessualmente.

Fonte: https://www.businessinsider.co.za/researcher-claims-her-avatar-was-raped-on-metas-metaverse-platform-2022-5

_______________

L’inganno della morte cerebrale svelato dal convegno della JAHLF

“La cosiddetta morte cerebrale è un criterio di definizione della morte pseudo-scientifico, che consente l’omicidio delle persone in fin di vita e l’espianto dei loro organi vitali. Il criterio classico di definizione della morte, ovvero la cessazione definitiva di tutte le funzioni vitali di un organismo umano, è l’unico valido in quanto coglie l’essenza di un fenomeno che si verifica sempre con le stesse modalità e che possiede sempre le stesse caratteristiche …”

Fonte: https://www.corrispondenzaromana.it/linganno-della-morte-cerebrale-svelato-dal-convegno-della-jahlf/