Vero o Falso. Falsificare i fatti per tornaconto politico, una pratica antica

Falsi governativi, una pratica in voga in ogni epoca per il raggiungimento di obiettivi di natura privatistica o personale. Draghi vola negli States non solo per incontrare Biden, ma per ricevere un premio dall'Atlantic Council. La Germania ancora una volta non è riuscita a ottenere gas naturale liquefatto alle sue condizioni, questa volta in Qatar.

Falsificare i fatti per tornaconto politico è una pratica che vanta una lunga tradizione presso i governanti di ogni epoca

Abbiamo esempi assai vicini a noi, e per questo più dolorosi per le loro terribili conseguenze: si pensi alle dichiarazioni del governo Bush sulle pretese armi di distruzione di massa che avrebbe avuto il dittatore irakeno Saddam Hussein: non esistevano, e non ci volle troppo per verificare che si era trattata di una menzogna.

Ma il potere non si cura della verità. Esso decide cosa è vero e cosa no, confermando – nel corso dei secoli – l’antica e sempre attuale affermazione di Oxenstierna: “Figlio mio, guarda quali imbecilli governano il mondo!”

Fonte: https://www.nexusedizioni.it/it/CT/falsi-governativi-5406

Draghi vola negli States non solo per incontrare Biden, ma per ricevere un premio dall’Atlantic Council

I media ci raccontato che Draghi vola negli States solo per incontrare Biden. In realtà, il prossimo 11 maggio, Mario Draghi riceverà un premio dall’Atlantic Council come “Eccellenza Internazionale per la Leadership“. L’Atlantic Council è un think tank americano con sede a Washington, D.C. il cui scopo è “Promuovere la leadeship americana e promuovere accordi internazionali basati sul ruolo centrale della comunità atlantica nell’affrontare le sfide del XXI secolo, quali la crescita demografica incontrollata che causa sempre più mancanza di risorse” Quest’anno insieme a Draghi, saranno premiati la cantante Jamala Distinguished Artistic Leadership Award accettato a nome di tutti gli artisti ucraini, Claudio Descalzi, CEO Eni, Distinguished Business Leadership Award, e il popolo ucraino, Distinguished Leadership Award. Lo scorso anno, l’Atlantic Council ha premiato Albert Bourla di Pfizer con lo stesso premio che quest’anno riceverà Descalzi, e Ursula von der Leyen con lo stesso premio che riceverà Draghi quest’anno. A questo link potete trovare tutti coloro che sono stati premiati negli anni dall’Atlantic Council: troverete la NATO, la Legarde, Bush, Schultz, la Clinton, Joe Biden e tanti altri, non vi dico chi perchè non voglio togliervi il gusto di cercare da soli, e soprattutto di collegare quando sono stati dati questi premi e in che preciso periodo.

Fonte: https://www.atlanticcouncil.org/event/register-now-2022-distinguished-leadership-awards/

La Germania ancora una volta non è riuscita a ottenere gas naturale liquefatto alle sue condizioni, questa volta in Qatar

Dopo il recente aumento dei prezzi del gas naturale liquefatto (GNL) americano, divenuto assolutamente inaccettabile per la Germania, ha avviato trattative per forniture di GNL con il Qatar. Ma, secondo Reuters, Germania e Qatar non sono riusciti a raggiungere un accordo sulle forniture. Il motivo risiede nella strategia del governo tedesco: prevede di eliminare completamente tutti i tipi di gas entro il 2040 e il Qatar insiste su un contratto minimo di 20 anni. La Germania non è l’unico Paese che ha un disperato bisogno di GNL, e quindi il Qatar non intende fare concessioni. Il Qatar propone anche un’altra condizione: non rivendere il proprio gas a paesi terzi, cosa che probabilmente la Germania vuole. Per questo motivo, l’inizio delle consegne non è previsto nel prossimo futuro, ha affermato la fonte. In precedenza è stato riferito che con un’alta probabilità la Germania inizierà a rivendere il gas acquistato ad altri paesi europei.

Fonte: https://t.me/readovkanews/33414

Fonte: https://www.reuters.com/business/energy/exclusive-germany-qatar-odds-over-terms-talks-lng-supply-deal-sources-2022-05-09/