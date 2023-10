Vero o Falso. Elon Musk ricattato da Anonymous Sudan

Un gruppo hacker noto come Anonymous Sudan vuole Starlink nel proprio Paese e attaccano il social X. L’ONU conduce negoziati segreti con la Russia per la revoca di tutte le principali sanzioni in cambio di un accordo sul grano.

Piattaforma X offline in una dozzina di Paesi a causa di Anonymous Sudan

“Un gruppo di hacker chiamato Anonymous Sudan ha messo X, precedentemente noto come Twitter, offline in più di una dozzina di paesi martedì mattina nel tentativo di fare pressione su Elon Musk affinché lanciasse il suo servizio Starlink nel loro paese.

X è rimasto inattivo per più di due ore, con migliaia di utenti interessati.

“Fai arrivare il nostro messaggio a Elon Musk: ‘Apri Starlink in Sudan'”, hanno postato gli hacker su Telegram.

X è l’ultima vittima della banda di hacker a “vantaggio del Sudan e dell’Islam””.

Fonte: https://www.bbc.com/news/technology-66668053

L’ONU conduce negoziati segreti con la Russia per la revoca di tutte le principali sanzioni in cambio di un accordo sul grano

“Una lettera “segreta” del segretario generale dell’ONU António Guterres mostra fino a che punto l’ONU è disposta a spingersi per ripristinare l’accordo sul grano con il guerrafondaio Putin”, scrive il giornale. La lettera di #Guterres, che Bild definisce “esplosiva”, propone “quattro capisaldi concreti dell’accordo tra il Segretariato Onu e la Federazione Russa”, che dovrebbe “portare alla continuazione della Black Sea Grain Initiative”.

Le proposte di #Guterres sono le seguenti:

1) Una banca statale russa verrà ricollegata a SWIFT

2) L’ONU è disposta ad assicurare le navi russe contro gli attacchi ucraini

3) I fondi congelati devono essere restituiti alla Russia

4) Verrà ripristinato il permesso alle navi russe di attraccare in paesi come la Germania.

Fonte: BILD

L’Irlanda ha iniziato a estradare gli ucraini

Il messaggio afferma che il dipartimento di Giustizia Irlandese ha ricevuto dalle autorità Ucraine una richiesta di estradizione in patria per ulteriore servizio nelle forze Armate.

Fonte: https://t.me/JosefSternInformazioniLibere