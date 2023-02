VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

Con la morte del dollaro, inizia un Mondo nuovo: quello Multipolare

L’economista Savini conferma la morte imminente del dollaro: “Gli investitori mondiali e le banche occidentali stanno già guardando ad Est, perché sanno che il sistema Unipolare, incentrato sul dollaro, sta implodendo su se stesso”.

Settanta banche occidentali hanno già aderito al nuovo sistema di messagistica russo (alternativo allo SWIFT controllato dal deep state), ma non lo dichiarano per paura di ritorsioni.

Tutti i segnali economici vanno verso la stessa direzione: quella della de-dollarizzazione e del ritorno al Gold Standard. Con la morte del dollaro, inizia un Mondo nuovo: quello Multipolare.

Bill Gates dietro all’IA cinese?

“Georgetown University formula una serie di raccomandazioni, riconoscendo che gli Stati Uniti “non sono attualmente in grado di monitorare, misurare o regolare efficacemente i flussi di investimenti in uscita verso le società cinesi di intelligenza artificiale”.

Un esempio di ciò è l’imminente lancio di ERNIE Bot per competere con ChatGPT, creato da OpenAI, una società che Elon Musk ha contribuito a fondare. Il dettaglio è che dietro ERNIE Bot c’è l’azienda tecnologica cinese Baidu, che nel 2017 ha acquisito Raven Tech, dedita allo sviluppo di software AI. Quest’ultimo non solo ha ricevuto finanziamenti da Y Combinator, un acceleratore d’élite con sede in California, secondo Georgetown, ma ha ricevuto formazione e consulenza dal programma globale Microsoft Accelerator di Microsoft, fondato invece da Bill Gates.”

Fonte: https://www.nicolaporro.it/la-mano-di-bill-gates-dietro-lintelligenza-artificiale-cinese/?utm_source=app&utm_medium=link&utm_campaign=telegram

Le mascherine inutili contro il Covid-19

Secondo il Dailymail, sono numerosi ormai gli studi scientifici che criticano l’efficacia della mascherina nella protezione individuale dal Coronavirus.

Ricercatori danesi confermano che indossare una mascherina non fa differenza e il rischio di contrarre il virus rimane elevato.

“Le maschere hanno fatto poca o nessuna differenza per l’infezione da Covid o nel contenere i tassi di mortalità, secondo una delle meta-analisi più complete su questo dispositivo di protezione individuale”.

Fonte: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11702865/Masks-make-little-no-difference-Covid-infections-massive-cross-country-meta-analysis-finds.html

In caso di guerra con la Russia, solo un tedesco su dici pronto ad imbracciare le armi

In Germania è in corso un sondaggio su cosa farebbero i cittadini se “la Russia per assurdo attaccasse la Germania”.

Ebbene, sembrerebbe che circa il 90% degli intervistati scapperebbe all’estero o troverebbe il sistema per non combattere.

Fonte: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/bundeswehr-im-kriegsfall-jeder-zehnte-deutsche-will-kaempfen-82860664.bild.html

TikTok è un’arma di distrazione di massa

Sydney Watson, in un recente vlog, ha affermato: “TikTok sta deliberatamente avvelenando una generazione”.

La giornalista australiana, che [giustamente] considera l’app come “sabbie mobili per il cervello”, ha esclamato: “A questo punto è abbastanza chiaro che [TikTok] sta avendo un impatto negativo su un’intera generazione di giovani”.

La domanda è: perché? Come? E chi c’è dietro? Motivato da un articolo virale di Substack, Watson ha analizzato il punto principale dell’autore, Gurwinder.

TikTok, ha sostenuto, è un'”arma di distrazione di massa”.

Fonte: https://caldronpool.com/is-tiktok-a-psyop/