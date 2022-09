Vero o Falso. Covid-19, cinese il primo vaccino inalabile al mondo

Made in China il primo vaccino anti-Covid-19 inalabile a livello mondiale. Sarà somministrato con un nebulizzatore. Ancora dalla Cina, aziende legate all’esercito raccolgono il DNA dei cittadini americani per creare repliche digitali di questi ultimi.

VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

La Cina lancia il primo vaccino aerosol al mondo contro il Covid-19

La Cina ha annunciato il primo vaccino anti-Covid-19 inalabile a livello mondiale. Sarà somministrato con un nebulizzatore. Il prodotto è stato creato da CanSino Biologics di Tianjin ed ha ricevuto il via libera dalla National Medical Products Administration. Troverà impiego come booster in casi di emergenza.

Convidecia Air, questo il nome del vaccino, ha superato gli studi clinici nel marzo 2021 e i risultati hanno mostrato una forte risposta immunitaria, con una “tripla protezione” contro il virus.

Fonte: https://www.repubblica.it/salute/2022/09/06/news/covid_la_cina_dice_si_al_primo_vaccino_inalabile_al_mondo-364316365/

Pechino pronta a creare dei cloni digitali dei cittadini americani

Secondo John Mills, ex direttore della politica, della strategia e degli affari internazionali in materia di sicurezza informatica presso il Dipartimento della Difesa, risulta che le aziende cinesi legate all’esercito raccolgono il DNA dei cittadini americani e siano ora in grado di creare repliche digitali di questi ultimi.

Fonte: https://scenarieconomici.it/pericolo-la-cina-puo-creare-dei-cloni-digitali-dei-cittadini-americani/