I primi chioschi per il cambio valute con riconoscimento facciale già in diverse città europee di Svizzera, Danimarca e Ucraina. Il Cile ha nazionalizzato il litio, cosa significa per l’industria dell’auto elettrica? In Europa si potrà realizzare una dittatura sanitaria ogni volta c’è un’emergenza sanitaria? Il meteo si può alterare artificialmente?

Cambiare valute ai chioschi automatici, in Europa i primi con riconoscimento facciale

I chioschi automatici per il cambio valuta (ACE) sono stati installati all’aeroporto di Ginevra in Svizzera, all’aeroporto di Billund in Danimarca, all’aeroporto internazionale di Boryspil in Ucraina e all’hotel Hilton e Opera di Kiev, in Ucraina.

Fonte: https://www.vocidallastrada.org/2023/04/chioschi-di-cambio-valuta-con-biometria.html

______

Auto elettriche, il Cile nazionalizza l’industria del litio

“La nazionalizzazione rappresenta una nuova sfida per i produttori di veicoli elettrici (EV) che si affrettano a proteggere i materiali delle batterie, poiché sempre più paesi cercano di proteggere le proprie risorse naturali. Il Messico ha nazionalizzato i suoi depositi di litio lo scorso anno e l’Indonesia ha vietato le esportazioni di minerale di nichel, un materiale chiave per le batterie, nel 2020“.

Fonte: https://www.zerohedge.com/markets/chile-stuns-markets-and-ev-makers-nationalizing-lithium-industry-overnight

______

L’UE può trasformare qualsiasi emergenza sanitaria in pandemia, il nuovo regolamento

“Mentre tutta l’attenzione del pubblico critico è focalizzata sul Trattato sulla pandemia e sull’emendamento al Regolamento sanitario internazionale per l’OMS, lo scorso autunno la Commissione UE ha emanato un regolamento che consente di adottare le stesse misure. Una dittatura sanitaria simile all’OMS può essere istituita dalla Commissione UE per una vasta gamma di motivi. L’ordinanza include una serie di opzioni per “determinare un’emergenza sanitaria” e misure in aree come “La salute in tutte le politiche”. Grave pericolo per la salute transfrontaliero” dovuto a fattori biologici, chimici, ambientali e climatici, sorveglianza rafforzata attraverso un sistema integrato con intelligenza artificiale, formazione di una “task force di emergenza”, facilitare i test clinici per i medicinali, procedura accelerata di approvazione dei medicinali“.

Fonte: https://tkp.at/2023/04/21/neue-verordnung-ermoeglicht-eu-kommission-ausrufung-einer-pandemie-wegen-gesundheitlichem-notstand/

______

L’Agenzia meteorologica spagnola ha annunciato che più di 50 paesi nel mondo sono impegnati in attività di “alterazione artificiale del meteo”

Qualche giorno fa, il sito web dell’Agenzia Meteorologica di Stato (AEMET) ha pubblicato un articolo in cui riconosce che esiste una “modificazione artificiale del tempo in tutto il mondo”. L’articolo afferma che in più di 50 Paesi del mondo esistono meccanismi che permettono di modificare artificialmente il tempo atmosferico, ma non specifica i luoghi esatti del pianeta in cui questa modificazione viene effettuata, sebbene affermi che si verifica in Spagna. I commenti mostrano che i lettori stentano a crederci.

Fonte: https://www.nogeoingegneria.com/news/lagenzia-meteorologica-spagnola-aemet-afferma-che-piu-di-50-paesi-sono-impegnati-in-attivita-di-modificazione-artificiale-del-tempo/