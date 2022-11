VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

I bot cinesi inondano Twitter di pornografia per nascondere le proteste di massa

I bot cinesi stanno inondando Twitter di post sessualmente espliciti su porno e escort nel tentativo apparente di fermare la diffusione di notizie sulle massicce proteste contro i blocchi e il presidente Xi Jinping, come riportato dal New York Post.

Le ricerche per le principali città cinesi che hanno assistito a proteste di massa “vedranno per lo più annunci di escort/pornografia/gioco d’azzardo, soffocando i risultati di ricerca legittimi”, ha affermato Air-Moving Device, condividendo una serie di grafici.

“L’analisi dei dati in questo thread suggerisce che c’è stato un aumento significativo di questi tweet di spam”, ha affermato l’outlet, condividendo i dati ritwittati dal direttore dell’Osservatorio Internet di Stanford Alex Stamos.



Fonte: https://www.eventiavversinews.it/i-bot-cinesi-inondano-twitter-di-pornografia-per-nascondere-le-proteste-di-massa-compilation-di-video/

Le città intelligenti o smart cities di tutto il mondo stanno per essere convertite in “campi di concentramento aperti“



Non è una novità per tanti di noi, ma vista la fonte si tratta di una segnalazione che viene da un ingegnere (Aman Jabbi) che ha lavorato nella Silicon Valley per 25 anni, co-inventore di due app per fotocamere per cellulari.

“Prima di poter uscire dalla matrice, devi sapere che vivi in ​​una matrice, e questo comporta il riconoscimento dei tentacoli della matrice che stanno guadagnando una presa mortale sulla tua vita“.



Fonte: https://www.thegatewaypundit.com/2022/11/smart-cities-worldwide-converted-open-concentration-camps-says-ex-silicon-valley-engineer-turned-whistleblower/

Dr. David MARTIN: “Il SARS cov2 è un’arma biologica ingegnerizzata. Moderna nasce da una sovvenzione che mirava a riscrivere il genoma umano dopo un evento post-estinzione“



fonte: https://rumble.com/v1xfaxs-dr.-david-martin-moderna-nasce-da-sovvenzione-per-riscrivere-genoma-dopo-ev.html