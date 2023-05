VERO O FALSO? Tra pandemia e guerra in Ucraina, siamo bersagliati costantemente da argomenti che investono la nostra vita in modo divisivo. Mai come in questi casi occorrerebbero pareri multipli da fonti autorevoli, invece siamo bersagliati da Fake news di ogni tipo, mentre influencer veri si alternano con “pifferai magici”, in una costante rincorsa tra Vero e Falso. La rubrica è curata da Glauco e Dora Benigni. Per consultare tutti gli articoli clicca qui . Per seguire il canale Telegram “Vero o Falso?” https://t.me/verofalso .

ChatGPT al posto degli insegnanti. Billa Gates: “Entro 18 mesi l’IA aiuterà i bimbi a leggere e a scrivere”

Nel corso dell’evento ASU+GSV tenutosi a San Diego, Bill Gates ha affrontato un interrogativo posto da alcuni partecipanti riguardo alla possibilità che, in futuro, ChatGPT possa sostituire i docenti.

Fonte: https://www.orizzontescuola.it/chatgpt-in-grado-di-sostituire-gli-insegnanti-per-gates-sara-possibile-entro-18-mesi-lintelligenza-artificiale-aiutera-i-bimbi-a-leggere-e-a-scrivere/

_______

Il calo della popolazione renderà il mondo un posto migliore secondo l’ONU

“le Nazioni Unite prevedono che dozzine di paesi avranno riduzione della popolazione entro il 2050. Questa è una buona notizia. Considerando che la popolazione di nessun altro grande animale è cresciuta così tanto, così rapidamente o in modo così devastante per altre specie come la nostra, dovremmo tutti celebrare il declino della popolazione.”

Fonte: https://archive.is/ZOVcK

_______

USA: più di 2.000 banche potrebbero essere insolventi

Il settore bancario statunitense è stato recentemente colpito da una grave crisi Quasi la metà delle 4.800 banche negli Stati Uniti sono quasi insolventi, poiché hanno bruciato le loro riserve di capitale, ha riferito The Telegraph all’inizio di questa settimana, citando un gruppo di esperti bancari.

Secondo il professor Amit Seru, un esperto bancario presso la Stanford University, circa la metà dei prestatori statunitensi sono sott’acqua.

“Non facciamo finta che si tratti solo della Silicon Valley Bank e della First Republic”, ha detto. “Gran parte del sistema bancario statunitense è potenzialmente insolvente”.

Fonte: https://thepressunited.com/updates/over-2000-us-banks-are-insolvent-telegraph/

________

Manipolazione del sistema nervoso da parte dei campi elettromagnetici dei monitor

Sono stati osservati effetti fisiologici in un soggetto umano in risposta alla stimolazione della pelle con deboli campi elettromagnetici pulsati con determinate frequenze vicine a ½ Hz o 2,4 Hz, tali da eccitare una risonanza sensoriale. Molti monitor di computer e tubi televisivi, quando visualizzano immagini pulsate, emettono campi elettromagnetici pulsati di ampiezza sufficiente a provocare tale eccitazione. È quindi possibile manipolare il sistema nervoso di un soggetto facendo pulsare le immagini visualizzate sul monitor di un computer o su un televisore vicino. In quest’ultimo caso, l’immagine pulsante può essere incorporata nel materiale del programma, oppure può essere sovrapposta modulando un flusso video, sia come segnale RF che come segnale video. L’immagine visualizzata sul monitor di un computer può essere pulsata efficacemente da un semplice programma informatico. Per alcuni monitor, si possono generare campi elettromagnetici pulsati in grado di eccitare risonanze sensoriali nei soggetti vicini, anche quando le immagini visualizzate sono pulsate con intensità subliminale.

Fonte: https://patents.google.com/patent/US6506148B2/en