Vero o Falso. Biden usa l’Ucraina per affamare il mondo

“Biden usa cinicamente l’Ucraina per coprire il sabotaggio alimentare” di F. William Engdahl

“Sembra che alcuni cattivi attori stiano deliberatamente adottando misure per garantire un’imminente crisi alimentare globale. Ogni misura adottata dagli strateghi dell’amministrazione Biden per “controllare l’inflazione energetica” sta danneggiando la fornitura o gonfiando il prezzo del gas naturale, del petrolio e del carbone per l’economia globale. Ciò sta avendo un enorme impatto sui prezzi dei fertilizzanti e sulla produzione alimentare. Questo è iniziato ben prima dell’Ucraina. Ora circolano notizie secondo cui gli uomini di Biden sono intervenuti per bloccare il trasporto ferroviario di fertilizzanti nel momento più critico per la semina primaverile. Entro l’autunno gli effetti saranno esplosivi”

Fonte: http://www.williamengdahl.com/englishNEO26Apr2022.php

Vaccini: 500 membri del servizio militare fanno causa al governo USA

Oltre 500 membri del servizio militare fanno causa al governo per aver imposto un vaccino che non era approvato dalla FDA e non avrebbe dovuto essere somministrato.

Fonte: https://www.thegatewaypundit.com/2022/05/exclusive-500-military-service-members-sue-government-mandating-vaccine-not-fda-approved-not-administered/

Centrale nucleare di Zaporizhia: per Aiea ci sono uranio e plutonio, Ucraina nega

Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari attive nel territorio del Paese e del disarmo dei tre reattori superstiti di Chernobyl, ha smentito le informazioni espresse a Davos dal Direttore Generale dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, in merito alla presenza di scorte di 30.000 kg di plutonio e 40.000 kg di uranio arricchito presso la centrale nucleare di Zaporizhia occupata da0i russi, che, a suo avviso, rischiano di essere sequestrati per scopi militari.

“Né uranio né plutonio, che potrebbero essere usati per scopi militari, erano e sono immagazzinati nella centrale nucleare di Zaporizhia. Ci sono, invece, gruppi di combustibile, ma questa è una storia completamente diversa, e si chiama combustibile nucleare. Che, ovviamente, è presente in tutte le centrali nucleari del mondo”, ha scritto ieri Energoatom sul suo canale Telegram.

Al World Economic Forum di Davos, Grossi ha espresso preoccupazione per il fatto che tali materiali nucleari siano localizzati presso la centrale nucleare: “Stiamo cercando di tornare alla centrale nucleare di Zaporizhia, che è la più grande centrale nucleare d’Europa. Sei reattori nucleari, 30.000 kg di plutonio, 40.000 kg di uranio arricchito, e i miei ispettori non hanno accesso ad essi”, ha detto.

Fonte: https://interfax.com.ua/news/economic/834815.html

Scandalo in Spagna: oltre 2200 falsi vaccinati fra i vip

Fra di essi anche il Professor José María Fernández Sousa-Faro, medico di fama, docente universitario e dirigente dell’industria farmaceutica PharmaMar Fonte: https://amp.elmundo.es/madrid/2022/05/25/628df993e4d4d8b1038b456e.html