Verifica Green Pass: i rischi privacy

18 ottobre. La giornata in pillole. In primo piano oggi la verifica Green Pass per i datori di lavoro. Quali rischi per la sicurezza? Secondo la nostra analisi le ‘soluzioni’ in cloud sono da evitare, perché violano la privacy e a rischio data breach.

Come ogni lunedì parliamo dei disservizi di DAZN del weekend. Per il presidente della Lega Paolo Dal Pino è ‘Inaccettabile quanto sta succedendo’.

Infine una buona notizia per l’economia nazionale 4.0: il MiSE ha rifinanziato la Nuova Sabatini con 300 milioni di euro. Il mercato italiano della robotica verso i 5,7 miliardi di euro nel 2021.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Verifica Green pass per datori di lavoro. Le ‘soluzioni’ in cloud da evitare

di Luigi Garofalo

Con un DPO analisi sia di software in cloud per lavoratori sia di un’app per i cittadini. Ecco le violazione privacy e rischi data breach.Leggi l’articolo

Serie A, Dal Pino (Lega) ‘Dazn? Inaccettabile quanto è successo’

di Paolo Anastasio

Dal Pino, presidente della Lega: ‘Inaccettabile quanto successo con DAZN, ma le cose stanno migliorando’. Scia di proteste sui social.Leggi l’articolo

Mise rifinanzia la Nuova Sabatini. Ripresa della robotica italiana nel 2021

di Flavio Fabbri

Stanziati nuovi fondi per agevolare la transizione digitale delle Pmi. Ritorna a crescere la produzione di macchinari e robotica in Italia.Leggi l’articolo

Il vero problema del decreto capienze non è la privacy, ma è l’Italia

di Andrea Lisi

Non sempre il vero rischio che corrono i cittadini può essere considerato quello correlato alla privacy. I rischi reali sono nei dettagli.Leggi l’articolo

Digital Finance Package: si va verso la costruzione del fintech europeo?

di Paolo Maria Gangi

Il Digital Finance Package è stato presentato dalla Commissione europea il 24 settembre 2021. Ecco di cosa si tratta.Leggi l’articolo

Robot militari armati, presentati negli USA i primi modelli

di Flavio Fabbri

Il robot “Vision 60” si muove rapidamente su ogni tipo di terreno e colpisce un bersaglio anche a 1.200 metri di distanza.Leggi l’articolo

5G FWA, Rota (Linkem) ‘Nuovi servizi IoT e competizione con la fibra’

di Paolo Anastasio

Non soltanto mercato residenziale nel futuro del 5G Fwa di Linkem: l’ad Davide Rota punta a servizi IoT e rivendita agli operatori virtuali.Leggi l’articolo

Confindustria-Intesa Sanpaolo: 150 miliardi alle imprese per innovazione

di Flavio Fabbri

Il percorso congiunto “Competitività, Innovazione, Sostenibilità” metterà a disposizione delle nostre imprese nuove risorse per la crescita.Leggi l’articolo

e-Waste: 57 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici nel mondo nel 2021’

di Flavio Fabbri

Secondo il Rapporto del WeeeForum, i rifiuti elettronici a livello globale aumenteranno senza sosta durante l’anno in corso.Leggi l’articolo

Di Maio benedice il Mia, campagna da 50 milioni per il ‘made in Italy’’

di Angelo Zaccone Teodosi

Gara Ice per il “re-branding” internazionale dell’Italia al raggruppamento Pomilio Blum, Lventure Group, T-Mediahouse, Triboo Digitale.Leggi l’articolo

E.ON apre una TowerCo: una rete 4G e 5G con i pali elettrici in Germania

di Paolo Anastasio

Il provider ha annunciato che intende convertire i suoi pali dell’energia elettrica presenti in Germania in tralicci per una rete 4G e 5G. Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Livio Zanetti: il direttore più colto

di Licia Conte, scrittrice, giornalista e autrice radiofonica

Un breve ricordo “Visto da vicino” di Licia Conte di Livio Zanetti, che Leonardo Sciascia aveva definito “Il Direttore più colto”.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista ad Alberto Bruni (Smart@Pompei) Guarda Video