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Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro”

Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro”

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Vergani (Kopron): “Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro” Adnkronos

(Adnkronos) – “Siamo partiti dieci anni fa con grande ambizione e anche con qualche timore, ma il percorso intrapreso ci ha permesso di crescere in modo costante e di raggiungere risultati importanti. Oggi celebriamo questo traguardo con soddisfazione, consapevoli di aver costruito basi solide per affrontare il futuro, in un contesto sempre più dinamico che richiede velocità, competenza e professionalità”. Così Mario Vergani, amministratore delegato di Kopron, al Castello Visconteo di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor. 

economia

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Redazione Key4biz

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