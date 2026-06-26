Venezuela, partita la missione italiana della Protezione civile: chi sono i 97 esperti

(Adnkronos) – Partito questa mattina da Pratica di Mare il team della Protezione civile per portare aiuto al Venezuela dopo il terremoto. Durante i preparativi, il capo missione Paolo Vaccari ha raccontato alcuni dettagli: “La missione conta 97 persone tra cui le squadre dei vigili del fuoco che si occuperanno di ricerca e soccorso in ambito urbano e una componente sanitaria composta da esperti di pronto soccorso che affiancheranno il personale medico locale”.

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