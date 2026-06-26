Venezuela, la scossa di terremoto ripresa in diretta da un italiano

(Adnkronos) – Era seduto su una panchina a Caracas quando la terra ha iniziato a tremare e lui si è alzato di scatto. L’italiano Alessandro Rosica ha filmato tutto e lo ha condiviso sui social dove è molto seguito (2 milioni di follower sul profilo Instagram @alessandrorosicaofficial e 200mila su TikTok) . “E’ fortissimo”, continua a ripetere durante i momenti di concitazione.

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