Parteciperanno rappresentanti del mondo delle Istituzioni, delle imprese e delle associazioni di settore, con i keynotes di Alberto Barachini, Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria, Lucia Borgonzoni, Sottosegretario di Stato per la Cultura, e Charles Rivkin, Chairman/CEO, MPA-Motion Picture Association.

Giovedì 4 Settembre 2025

“From Piracy Shield To Creativity Shield: Enter The Nextgen”

Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior

Lido di Venezia

Ore 15:00 – 17:00

In occasione dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Padiglione Italiano – Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia ha messo in cartellone numerosi incontri, conferenze e presentazioni. Il 4 settembre è in programma l’evento dal titolo “From Piracy Shield To Creativity Shield: Enter The Nextgen”.

Un appuntamento organizzato dall’International Department di Cinecittà – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, con l’obiettivo di celebrare e promuovere le storie avvincenti e i giovani talenti delle campagne educative realizzate dalla Federazione e i suoi partner, ribandendo la centralità della legalità, attraverso il rispetto per la creatività e per le industrie culturali.

Nel corso della sessione saranno annunciati e presentati nuovi contenuti della seconda edizione della campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories”, nata grazie all’impegno di FAPAV e al coinvolgimento delle istituzioni italiane e delle associazioni dell’audiovisivo, e che racconta i sogni e le storie di giovani professionisti del settore audiovisivo.

Saranno annunciati in anteprima assoluta le prossime iniziative a sostegno della creatività e della lotta alla pirateria:

un importante progetto senza precedenti, spin off della campagna “ We Are Stories 2 ” che verrà presentato in esclusiva durante la Festa del Cinema di Roma ad ottobre: “ Feel The Beat ”, il primo videoclip musicale antipirateria realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con la Scuola di Doppiaggio Cantato Ermavilo, di cui mostreremo il backstage delle riprese. Il videoclip è incentrato sulla canzone “ A Million Dreams ”, tratta dal film “The Greatest Showman” (2017).

” che verrà presentato in esclusiva durante la Festa del Cinema di Roma ad ottobre: “ ”, il primo videoclip musicale antipirateria realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con la Scuola di Doppiaggio Cantato Ermavilo, di cui mostreremo il backstage delle riprese. Il videoclip è incentrato sulla canzone “ ”, tratta dal film “The Greatest Showman” (2017). un nuovo spot della seconda edizione della campagna “We Are Stories”, che lancerà il tema della terza edizione e che racconta il sogno di Annalisa, fotografa di scena.

Il programma

INTRODUCE

Roberto Stabile – Responsabile per l’Internazionalizzazione, Cinecittà/DGCA

KEYNOTES

Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria

– Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria Charles Rivkin – Chairman/CEO, MPA-Motion Picture Association

– Chairman/CEO, MPA-Motion Picture Association Lucia Borgonzoni – Sottosegretario di Stato per la Cultura

APERTURA

Roberto Marti – Presidente Commissione Cultura del Senato

– Presidente Commissione Cultura del Senato Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati

MODERA

Federico Bagnoli Rossi – Presidente, FAPAV

INTERVENGONO

Antonella Barbieri – Vicepresidente, CEPI-European Audiovisual Production Association – per APA

– Vicepresidente, CEPI-European Audiovisual Production Association – per APA Massimiliano Capitanio – Commissario, AGCOM

– Commissario, AGCOM Marcello Foti – Direttore Generale, CSC

– Direttore Generale, CSC Mario Lorini – Presidente, ANEC

– Presidente, ANEC Luciana Migliavacca – Presidente, UNIVIDEO

– Presidente, UNIVIDEO Delegato – ANICA

CONCLUSIONI

Antonio Saccone – Presidente, Cinecittà

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz