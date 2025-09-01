Giovedì 4 Settembre 2025
“From Piracy Shield To Creativity Shield: Enter The Nextgen”
Italian Pavilion – Sala Tropicana 1 – Hotel Excelsior
Lido di Venezia
Ore 15:00 – 17:00
In occasione dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Padiglione Italiano – Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia ha messo in cartellone numerosi incontri, conferenze e presentazioni. Il 4 settembre è in programma l’evento dal titolo “From Piracy Shield To Creativity Shield: Enter The Nextgen”.
Un appuntamento organizzato dall’International Department di Cinecittà – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, con l’obiettivo di celebrare e promuovere le storie avvincenti e i giovani talenti delle campagne educative realizzate dalla Federazione e i suoi partner, ribandendo la centralità della legalità, attraverso il rispetto per la creatività e per le industrie culturali.
Nel corso della sessione saranno annunciati e presentati nuovi contenuti della seconda edizione della campagna istituzionale antipirateria “We Are Stories”, nata grazie all’impegno di FAPAV e al coinvolgimento delle istituzioni italiane e delle associazioni dell’audiovisivo, e che racconta i sogni e le storie di giovani professionisti del settore audiovisivo.
Saranno annunciati in anteprima assoluta le prossime iniziative a sostegno della creatività e della lotta alla pirateria:
- un importante progetto senza precedenti, spin off della campagna “We Are Stories 2” che verrà presentato in esclusiva durante la Festa del Cinema di Roma ad ottobre: “Feel The Beat”, il primo videoclip musicale antipirateria realizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con la Scuola di Doppiaggio Cantato Ermavilo, di cui mostreremo il backstage delle riprese. Il videoclip è incentrato sulla canzone “A Million Dreams”, tratta dal film “The Greatest Showman” (2017).
- un nuovo spot della seconda edizione della campagna “We Are Stories”, che lancerà il tema della terza edizione e che racconta il sogno di Annalisa, fotografa di scena.
Il programma
INTRODUCE
Roberto Stabile – Responsabile per l’Internazionalizzazione, Cinecittà/DGCA
KEYNOTES
- Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria
- Charles Rivkin – Chairman/CEO, MPA-Motion Picture Association
- Lucia Borgonzoni – Sottosegretario di Stato per la Cultura
APERTURA
- Roberto Marti – Presidente Commissione Cultura del Senato
- Federico Mollicone – Presidente Commissione Cultura della Camera dei Deputati
MODERA
Federico Bagnoli Rossi – Presidente, FAPAV
INTERVENGONO
- Antonella Barbieri – Vicepresidente, CEPI-European Audiovisual Production Association – per APA
- Massimiliano Capitanio – Commissario, AGCOM
- Marcello Foti – Direttore Generale, CSC
- Mario Lorini – Presidente, ANEC
- Luciana Migliavacca – Presidente, UNIVIDEO
- Delegato – ANICA
CONCLUSIONI
Antonio Saccone – Presidente, Cinecittà